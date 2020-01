Natalia Stecher gewinnt Selleria Equipe Goldener Sattel in memoriam Hans Günter Winkler

Natalia Stecher gewinnt in Leipzig den Selleria Equipe Goldener Sattel in memoriam Hans Günter Winkler

Foto: Sportfotos-Lafrentz.de

Leipzig – Es ist ein Klassiker, diese ganz besondere Nachwuchsreiterprüfung. Wer den Selleria Equipe Goldener Sattel gewinnt, tritt in die Fußspuren von großen Springreitern, denn fast alle heutigen Championatsreiter haben diese Prüfung mit Pferdewechsel schon gewonnen. Den Namen Natalia Stecher (Nordhastedt) sollte man sich also schon mal merken, denn sie hat sich in die Siegerliste eingetragen.



Diese vier talentierten Nachwuchsreiter waren gut ausgesucht, das bringt die Prüfung mit sich. Denn nur U21-Reiter mit herausragenden Vorleistungen werden für den Selleria Equipe Goldener Sattel in memoriam HGW nominiert. So verwunderte es kaum, dass reichlich Höchstnoten für den Stil vergeben wurden. Am Ende siegte die Holsteinerin Natalia Stecher, aber es war knapp. Zwischen der Siegerin und der viertplatzierten Alia Knack (Sauldorf), mit 16 Jahren die jüngste Teilnehmerin, lagen lediglich 0,6 Punkte. Im Pferdewechsel hatte Natalia Stecher die Jury auf allen Pferden, ihrem eigenen Fuerst Reiner und denen ihrer Konkurrenten, überzeugt und knackte in jeder Runde die Wertnote 8,0, die für ein eher selten vergebenes „gut“ steht. „Natalia hat auf allen Pferden sehr viel Rhythmusgefühl und Balance gezeigt, außerdem über dem Sprung einen sehr geschmeidigen Sitz“, attestierte Joachim Geilfus, einer der Richter der Prüfung. Zweiter wurde nur 0,1 Punkte dahinter der junge Sachse Marvin Jüngel (Schönteichen), der es als einziger schaffte, in einer seiner Runden sogar eine 9,1 zu erreiten. Platz drei ging an Max Haunhorst (Hagen a.T.W.).



Etwas erschöpft, aber superhappy gab Stecher nach der Siegerehrung zu: „Ich war auf meinem Pferd am aufgeregtesten, das bin ich sonst eigentlich nie“, lachte sie. „Marvin lag zum Schluss noch vor mir, ich konnte mir also in der letzten Runde keinen Fehler erlauben, das hat den Druck schon sehr erhöht.“ Zu den ersten Gratulanten gehörte übrigens Co-Bundestrainer Heiner Engemann, bei dem Natalia Stecher trainiert. Auch wenn der Schwerpunkt derzeit auf den Pferden und der Reiterei liegt, will die 18-jährige noch eine Ausbildung zur Erzieherin machen. „Ich kann mir keinen Bürojob vorstellen, ich brauche immer ein bisschen Action



TV- und Streaming Zeiten:

Samstag, den 18. Januar von 14.00 bis 16.30 Uhr live das Championat von Leipzig bei mdr.de/sport/livestreams.

In der Sendung „Sport im Osten“ überträgt der MDR am Sonntag, dem 19. Januar von 16.30 bis 17.10 Uhr die Entscheidung im Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig, gleichzeitig Qualifikation zum Longines FEI Jumping World Cup: live im Fernsehen. Zuvor ist der Umlauf im Stream zu sehen.

Am Dienstag nach der PARTNER PFERD, nämlich am 21. Januar von 18.50 bis 19.50 Uhr zeigt Eurosport Highlights vom Longines FEI Jumping World Cup aus Leipzig.



Ausnahmslos alle Prüfungen werden von ClipMyHorse.tv übertragen. Außerdem zeigt FEI.tv alle Weltcup-Prüfungen und das FEI Top Indoor Vaulting Masters.

(SySa/Equiwords)



Ergebnisse der PARTNER PFERD:



Samstag, 18. Januar 2020:



34. Stil-Springprüfung Kl. M mit Pferdewechsel Selleria Equipe Goldener Sattel

In Memoriam Hans Günter Winkler gefördert von der Hans Günter Winkler Stiftung

1. Stecher, Natalia, Fuerst Reiner 33,5

2. Jüngel, Marvin; Give it to me 33,4

3. Haunhorst, Max, Risohorse Carex 33,3

4. Knack, Alia, SMA Shakira 32,9



Bestes Pferd: Fuerst Reiner



Leipziger Messe GmbH