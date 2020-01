Nationaler und internationaler Veranstaltungsreigen 2020 in Ranshofen

Der RC Hofinger hat auch in der kommenden Saison 2020 einiges zu bieten und lädt nicht weniger als neun Mal auf seine Anlage in Ranshofen ein. Von Ende März bis Anfang Oktober erstreckt sich der Veranstaltungskalender.



Mit dem von 27. März bis 12. April 2020 datierten Turnier-Trio wird traditionellerweise in die „grüne Saison“ gestartet. Ausgeschrieben in den Kategorien CDN-C CSN-C bzw. CSN-B* CDN-B* kommen sowohl die Spring- als auch DressurreiterInnen voll auf ihre Kosten.



Ein großes Saisonhighlight wird der internationale Event von 30. April bis 03. Mai 2020 darstellen. Vier Tage lang wird im Parcours auf CSI2*-Niveau geritten und neben den Entscheidungen in den etlichen Rahmenbewerben auch werden wertvolle Weltranglistenpunkte vergeben. Darüber hinaus macht der renommierte EY Cup – European Youngster Cup für die weltbesten U-25-ReiterInnen – erstmalig Station in Ranshofen. Man darf sich auf exzellentes und namhaftes Starterfeld freuen.



Die Turnierserie im August wartet mit drei Veranstaltungen der Kategorie CSN-B* CDN-B* auf, sodass wiederum die Spring- als auch Dressurszene angesprochen wird. Die Termine zum Vormerken: 31. Juli bis 16. August 2020.

Den Abschluss machen die beiden nationalen Events Ende September beziehungsweise Anfang Oktober: CSN-B* von 25.- 27.09.2020 und von 02.- 04.10.2020.

Neuerungen 2020

Es gibt auch wieder eine Neuerung zu vermelden: Der Waldplatz S2 hinter der Gastronomie wurde auf 75 x 50 Meter vergrößert, neu aufgebaut und ist nun fast so groß wie der Hauptplatz.

Somit ist man für die kommenden Veranstaltungsserien noch besser gerüstet.

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.



Mehr Infos: www.rc-hofinger.com



RC Hofinger – Turnierkalender 2020



27.- 29.03.2020: CDN-C CSN-C Ranshofen / OÖ

03.- 05.04.2020: CSN-B* CDN-B* Ranshofen / OÖ

10.-12.04.2020: CSN-B* CDN-B* Ranshofen / OÖ



30.04.- 03.05.2020: CSI2* CSI1* CSIYH1* Ranshofen / OÖ



31.07.- 02.08.2020: CDN-B* CSN-B* Ranshofen / OÖ

07.- 09.08.2020: CSN-B* CDN-B Ranshofen / OÖ

14.-16.08.2020: CSN-B* CDN-B* Ranshofen / OÖ



25.- 27.09.2020: CSN-B* Ranshofen / OÖ

02.- 04.10.2020: CSN-B* Ranshofen / OÖ



