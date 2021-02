Neu: CEECOACH plus Kommunikationsgeräte



Die dritte Generation mit interessanten Features





Guten Tag liebe/r Kunde/Kundin,



die CEECOACH 1 und CEECOACH 2 Bluetooth-Kommunikationssysteme haben inzwischen den Reitsport weitgehend erobert und werden von vielen Trainern und Reitern mit großer Begeisterung eingesetzt.



Seit kurzer Zeit bietet der Hersteller Peiker CEE zusätzlich das Modell CEECOACH plus an. Diese Geräte arbeiten mit CEE Interkom-Technologie, welche im Vergleich mit der Bluetooth-Übertragung noch einige weitere Möglichkeiten bietet:



- größere Reichweite

- mehr Gruppenteilnehmer

- wasserdicht und stoßfest

- verlängerte Akkulaufzeit

- keine Rollenzuweisung mehr



Mit diesen Eigenschaften überzeugt CEECOACH plus nicht nur bei der Gruppen-kommunikation im Reitunterricht, sondern auch in vielen anderen Sportarten.