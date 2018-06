NEU - der Anzeigen und Pferdemarkt im HUFGEFLÜSTER!

HUFGEFLÜSTER hat seinen Kleinanzeigenmarkt und Pferdemarkt überarbeitet. Unseren Anzeigenbereich für Kleinanzeigen gibt es bereits seit Anbeginn unserer Online Medien. Als registrierter Nutzer unserer Pferdecommunity. konntest Du dort selbst Deine Kleinanzeigen kostenlos veröffentlichen. Derzeit bieten wir diesen Service weiter kostenlos an. Allerdings bitten wir nun um Zusendung der Anzeigen inkl. Fotos und/oder Video per E-Mai an unsere Redaktion unter

Die Anzeigen bleiben so lange online, bis sich der Verkauf (Info-Mail erforderlich!) erledigt hat (max. 1 Jahr)!.

Gewerbliche Anzeigen werden natürlich berechnet. In diesen Fällen bitte an unsere Mediaberater/innen wenden.

Diese Regelung gilt vorerst bis Ende Juli 2018!

Das HUFGEFLÜSTER Team freut sich auf viele neue Anzeigen, damit unser Markt wieder schnell gefüllt wird und alle davon profitieren können!