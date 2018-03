NEU - Der Pferdemarkt München - das Buch von Andreas Bohnenstengel

Andreas Bohnenstengel auf dem Viehhofgelände, 2015

Der Pferdemarkt München[1] ist Titel eines Buchs des Münchner Fotokünstlers Andreas Bohnenstengel aus dem Jahr 2017, erschienen im Franz Schiermeier Verlag. Herausgeberin ist die GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt.

Entstehungsgeschichte

Grundlage ist eine Fotodokumentation von Andreas Bohnenstengel aus dem Jahr 1996. Bohnenstengel arbeitete damals an einem Projekt über Märkte mit realen Wirtschaftsgütern. Anlass waren die damalige Diskurse, die durch die „New Economy“ ausgelöst worden waren. Die Etablierung des Internets und die Einführung des Mobilfunks löste eine Umbruchstimmung in Wirtschaft und Gesellschaft aus. An der Deutschen Börse entstand der sogenannte Neue Markt, einem Segment in dem Start up Firmen zeitweise einen höheren Börsenwert hatten als Unternehmen aus dem Dax. Die sogenannte „Old Economy“ schien ein Auslaufmodell zu werden, das durch ein virtuelle Welt abgelöst werden sollte. Dies war Anlass für Bohnenstengel sich auf „Spurensicherung“ zu begeben und reale Märkte zu dokumentieren und für die Nachwelt in Form von Fotografien sicher zu stellen. Auch wenn die Umwälzungen weniger einschneidend als prophezeit waren, sind Einige der Marktplätze von damals tatsächlich verschwunden oder verlagert worden.

Inhalt

Das Buch zeigt eine Auswahl der Schwarzweiß-Fotografien vom damaligen Pferdemarkt und stellt diese den Aufnahmen 20 Jahre später gegenüber. Es zeigt auch kulturelle Zwischennutzungsprojekte auf der heutigen Brache (die Hallen wurden 2007 abgerissen) und liefert eine Zustandsbeschreibung der Umgebung. Bohnenstengel besuchte den nach Miesbach verlegten Pferdemarkt und traf dort Händler von damals wieder.



Im Archiv des Städtischen Veterinäramtes fand er ein bislang unbekanntes Textmanuskript, in dem detailliert die Geschichte des Pferdemarktes ab 1883 beschrieben ist. Der Text wird ungekürzt im Buch abgedruckt.

Der Stadtplaner und Stadtrat Paul Bickelbacher beschreibt die städtebauliche Dimension des Areals auf dem ab 2018 das Münchner Volkstheater gebaut werden soll.

Das Buch möchte einen Beitrag zur Stadtgeschichte im Stadtteil Isarvorstadt leisten und eine Beschreibung des Viehhofareals liefern, das in einigen Jahren eine gänzlich andere Anmutung aufweisen wird.

Titelei, Buchhandel, Rezensionen

Autor Andreas Bohnenstengel Titel Der Pferdemarkt München Verlag Schiermeier Verlag Jahr 2017 Seitenzahl 58 ISBN 3943866544 bzw. ISBN 9783943866544 Kategorie Stadtbeschreibung, Bildband

