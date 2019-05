Anzeige

NEU!

JETZT GANZ EINFACH

GEFEDERTE STEIGBÜGEL

(für jede Reitweise)

TESTEN!

Kostenlose Testaktion im Mai 2019!

Lesen Sie hier alle Informationen darüber!

Viele Reiter und Reiterinnen kennen und schätzen sie schon, die gefederten Steigbügel von Elastostep. Doch jetzt können noch viel mehr Pferdefreunde diese kennenlernen und sich so von den vielen Vorzügen direkt am Sattel und am Pferd testen. Hier geht es direkt zur kostenlosen Testaktion KLICK

Oder hier erst weitere Infos einholen:

Hier einfach klicken:

Testen Sie die Elastostep Steigbügel und zahlen Sie nur den Rückversand.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die bewährten und patentierten Elastostep Steigbügel völlig kostenlos auszuprobieren. Sie hinterlegen den Kaufpreis als Kaution und erhalten ihn bei Nichtgefallen vollständig zurückerstattet. Sie zahlen lediglich die Versandgebühren für die Rücksendung.

Nutzen Sie diese Chance, ein völlig neues Reitgefühl kennenzulernen. Mit den gefederten Elastostep Steigbügeln schonen Sie Ihre Gelenke - und den Rücken Ihres Pferdes. Die Federn in den Steigbügeln schlucken einen Gutteil der Gewichtsbelastung bei jedem Schritt und jedem Sprung. Gerade bei längeren Ritten bleiben Sie und Ihr Pferd entspannt und ermüdungsfrei.

Mit dem vierwöchigen Testangebot können Sie die Elastostep Steigbügel ganz ohne Risiko für sich “einreiten”. Sie werden überrascht sein! Falls Sie wider Erwarten doch auf Ihre alten Steigbügel zurückwechseln möchten, schicken Sie die Elastostep Steigbügel einfach zurück, und der Fall ist für Sie erledigt. Es war noch nie so leicht echten Fortschritt zu erleben.

JETZT HIER GANZ EINFACH TESTEN: KLICK