NEU - Reitanlagen präsentieren per Foto + Video Luftaufnahmen!

HUFGEFLÜSTER Video Pferdemagazin

Ein Film von FLUESTIS Media Production

Jede/r will, dass sein Reitstall, seine Reitanlage, sein Pferdebetrieb so toll und informativ wie möglich präsentiert wird. Kein Wunder, Interessenten kann man im Internet am Besten per Film, Trailer oder Clip auf sein Unternehmen aufmerksam machen. Und FLUESTIS Media Production setzt noch eins drauf - wir kombinieren unsere Werbefilme im Kundenauftrag auch mit Luftaufnahmen per Drohne oder Videocopter - aus der 3D Perspektive läßt sich ein Anwesen oder Areal, eine Immobilie oder ein grösserer Betrieb viel besser demonstrieren, als nur vom Boden aus!

FLUESTIS Media Production zeigt in diesem neueren Trailer, wie man Filmaufnahmen mit Video Luftaufnahmen ideal kombinieren kann. Gerade für Reitanlagen eine ideale Möglichkeit, sein Angebot besser zu präsentieren.