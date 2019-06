PRESSEMITTEILUNG

Jetzt neu: TTG Trakehner 8er-Team



Gutes Reiten auf Trakehner Pferden ins Rampenlicht!

(Neumünster) Die Idee des 8er-Teams wird bereits in vielen Landesverbänden erfolgreich umgesetzt: Wertnoten von 8,0 und besser sind die „Eintrittskarte“ und dabei sein lohnt sich. Der Trakehner Verband ist der erste Zuchtverband, der gemeinsam mit der Trakehner-Turniersport-Gemeinschaft e.V. (TTG) und dem Magazin „Der Trakehner“ aus dem RathmannVerlag ein eigenes 8er-Team für Trakehner Pferde ins Leben ruft und damit Vorreiter über regionale Grenzen hinweg.



Trakehner Turnierreiter können Mitglied werden, sobald sie in der laufenden Saison (1. Oktober 2018 bis 30. September 2019) in einer bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) registrierten Prüfung laut LPO (keine WBO-Wettbewerbe) eine Wertnote von 8,0 oder besser erreichen: Es gilt lediglich, sich auf der Homepagewww.dertrakehner.de zu registrieren.



Stilistisch sauberes, korrektes und pferdefreundliches Reiten, Fahren und Voltigieren auf Trakehner Pferden wird vom Trakehner Verband und den Organisatoren zusätzlich belohnt: Alle neuen Mitglieder finden sich monatlich im Verbandsmagazin „Der Trakehner“ sowie auf der Homepage unterwww.dertrakehner.de wieder. Am Saisonende werden alle Reiter zum 8er-Team-Treffen beim Trakehner Hengstmarkt eingeladen, wo neben einer gemeinsamen Ehrung tolle Give-Aways und Sonderehrungen warten. Ein Extra-Gewinnspiel für die Reiter und eine Stallplakette für jedes Pferd gibt es ebenfalls!



Das Pilotprojekt wird vom Trakehner Verband, der Trakehner-Turniersport-Gemeinschaft e.V. (TTG), dem Verbandsmagazin „Der Trakehner“ sowie weiteren Sponsoren unterstützt. Also los: gut reiten, registrieren und dabei sein! Willkommen im TTG Trakehner 8er-Team 2019!







