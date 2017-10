Neue Abteilung beim Weltumreiter-Verlag

Nun ist es passiert!

Der Verlag Manfred S. Schulze hat eine neue Abteilung:

Ebooks und Hörbücher nehmen einen immer größeren Platz auf dem Buchmarkt ein. Der Vertrieb in entsprechenden Formaten für verschiedene Reader geschieht über diverse, öffentliche Plattformen weltweit. Auch meine Titel sind längst dabei, wie Sie auf www.weltumreiter.de/Bücher-DVD einsehen können. Dabei wird es auch bleiben.

Zusätzlich aber werden ab jetzt alle meine Buchtitel als Ebook im PDF-Format und einige als Hörbuch im Format MP3, auf USB-Stick oder auf Speicherkarte angeboten. So ist es möglich, die kompletten Inhalte - einschließlich aller Bilder - direkt von PC, Laptop oder Tablet - ohne Reader - zu lesen.

Bitte beachten: alle Preise beinhalten:

1. den gebundenen Ladenpreis in Euro (5,99 €, 6,99 €, 7,99 € für Ebooks oder 9,99 € für Hörbücher),

2. das entsprechende Speichermedium (6,00 oder 11,00 €)

3. und Versandkosten (2,00 €)

Liste der verfügbaren Titel als Ebook: auf USB-Stick - auf Speicherkarte

1. "Mit zwei Pferden um die Welt" 6.280 KB 15,00 € 20,00 €

2. "With two horses around the world" 5.473 KB 16,00 € 21,00 €

3. "Dschingis Khans Tochter" 1.338 KB 14,00 € 19,00 €

4. "2 1/2 Huzulen und ein Abenteurer" 7.517 KB 14,00 € 19,00 €

5. "Temujins Vermächtnis 1" 1.388 KB 14,00 € 19,00 €

6. "Temujins Vermächtnis 2" 1.443 KB 14,00 € 19,00 €

7. "Temujins Vermächtnis 3" 1.468 KB 14,00 € 19,00 €

8. "Temujins Vermächtnis 4" 1.479 KB 14,00 € 19,00 €

9. "Klabautermann" 3.674 KB 14,00 € 19,00 €

10. "Seemannsgarn" 1. 299 KB 14,00 € 19,00 €

Liste der verfügbaren Titel als Hörbuch in MP3 (ungekürzte Autorenlesung):

"Mit zwei Pferden um die Welt" 2.660 MB, Lz.: 20,5 Std. 18,00 € 23,00 € "Dschingis Khans Tochter" 973 MB, Laufzeit: 7,1 Std. 18,00 € 23,00 € "Temujins Vermächtnis 1" 355 MB , Laufzeit: 6,45 Std. 18,00 € 23,00 € "Temujins Vermächtnis 2" 406 MB, Laufzeit: 7,22 Std. 18,00 € 23,00 € "Temujins Vermächtnis 3" 408 MB, Laufzeit: 7,42 Std. 18,00 € 23,00 € "Klabautermann" 375 MB, Laufzeit: 6,59 Std. 18,00 € 23,00 €

Anfragen bitte an:

Verlag Manfred S. Schulze, Breitenfeld 5, 79761 Waldshut-Tiengen

oder per Email: weltreiter@freenet.de

Tel.: 07741-9678584 oder 01577-9552237