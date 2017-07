NEUE Apassionata NEWS zur Pferdeshow 2017/2018 - NEUES vom APASSIONATA-Team!

APASSIONATA-Newsletter Juli 2017

Liebe Freunde von APASSIONATA,



in der neuen Ausgabe unseres Newsletters erwarten Sie spannende Themen: Erfahren Sie im ersten Teil unserer neuen Reihe "Kommunikation von Pferden" mehr darüber, wie die schönen Vierbeiner über ihre Augen mit uns kommunizieren. Auch von EQUILA in München gibt es etwas Neues zu sehen: Die Fertigstellung des SHOWPALAST MÜNCHEN im Zeitraffer-Video.

Gewinnen Sie außerdem einen Familienurlaub auf dem Bauernhof: Zum Erscheinen von WENDY - DER FILM auf DVD und Blu-Ray testen wir beim Memory-Spiel Ihr Gedächtnis mit einem tollen Hauptpreis.

Auch im Fan-Shop hat sich etwas getan: Das Programmheft zu "Cinema of Dreams" ist jetzt auf 4,95€ reduziert!



Viel Spaß beim Lesen!

Ihr APASSIONATA-Team