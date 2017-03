Neue Cup-Idee in Niederösterreich:

Der „High Class Gurhof Cup“ garantiert hohe Dotationen und ein großartiges Gesamtpaket

In gemütlicher Runde wurde auf Schloss Gurhof die neue Cup-Idee des High Class Gurhof Cups ins Leben gerufen. © Pferdenews.eu

Der österreichische Veranstaltungskalender ist in der kommenden Saison um ein Cup-Highlight reicher: Armin Krenn, der gemeinsam mit seiner langjährigen Lebenspartnerin Sara Pöchhacker die Reitsportanlage auf Schloss Gurhof leitet, und Familie Preimesberger, die vor vier Jahren das High Class Horse Center in Weikersdorf übernahmen, haben eine neue Cup-Idee geboren und sorgen nun für frischen Wind in der heimischen Turnierszene.

Ihre beiden Turniere im Juni zählen heuer zum sogenannten „High Class Gurhof Cup“, der ausgetragen in der Jungpferdeklasse, der Kleinen und Großen Tour ein breitgefächertes Publikum anspricht. Dem nicht genug, denn es locken hochkarätige Sachpreise und lukrative Dotationen.

Es sind insgesamt 5 Teilbewerbe auf den beiden Turnieren – CDN-A* HCHC (03.-04.06.2017) & CDN-A* Gurhof (16.-18.06.2017) zu reiten, wobei ein Streichergebnis zählt.

Um in der Cup-Wertung gerechnet zu werden, müssen also mindestens vier Teilbewerbe geritten werden. Anmeldung und Startgeld für den Cup von 20,- € hat vor dem ersten Start des Cups in Weikersdorf in der Meldestelle zu erfolgen. Die Wertung erfolgt durch Addition der Prozentpunkte der besten vier Teilbewerbe der beiden Turniere. Bei Wertnotengleichheit entscheidet das bessere Ergebnis vom letzten gerittenen Teilbewerb, bei erneuter Wertnotengleichheit, entscheidet das bessere Ergebnis des vorletzten gerittenen Teilbewerb usw.



Preisaufteilung im Cup:

Alle Preise erhalten die Reiter nach der Auswertung und bei der Siegerehrung des jeweiligen Cups beim Final-Turnier am 18.6.2017 auf Schloss Gurhof. Nicht anwesende Reiter sind von der Wertung ausgeschlossen und es rückt der nächste Reiter in der Wertung nach. Die Cup-Siegerehrung findet ohne Pferd statt.

Cup-Bestimmungen des HIGH CLASS GURHOF CUPS 2017:

Termine:

- VORRUNDE (2 Teilbewerbe): 03.-04.06.2017, CDN-A* CDN-B Weikersdorf

- FINALE (3 Teilbewerbe): 16.-18.6.2017, CDN-A* CDN-B Schloss Gurhof

Der HCG-Cup 2017 wird in folgenden Klassen ausgetragen:

Jungpferde 5-6 jährige - Klasse A

Kleine Tour

Große Tour

Preise HIGH CLASS GURHOF CUP:

- Greiner Logistik-Consulting: 2.000 €

- Schloss Gurhof, Familie Pisec: 1.500 €

- Jolly Jumper: Massreitstiefel, Funkgeräte, Jacke

- Alpenspan: Gutscheine im Wert von 500,- €

- Donautouristik: 9x Donauschiffahrt inkl. Essen für 2 Personen mit der MS Kaiserin Elisabeth II

Jungpferde 5-6 jährige

Platz: Maßreitstiefel v. Jolly Jumper, Donauschifffahrt v. Donautouristik Platz: Funkgeräte v. Jolly Jumper, Donauschifffahrt v. Donautouristik Platz: Jacke v. Jolly Jumper, Donauschifffahrt v. Donautouristik

Kleine Tour

Platz: 700 € by Schloss Gurhof, Familie Pisec und Donauschifffahrt v. Donautouristik Platz: 500 € by Schloss Gurhof, Familie Pisec und Donauschifffahrt v. Donautouristik Platz: 300 € by Schloss Gurhof, Familie Pisec und Donauschifffahrt v. Donautouristik

Große Tour:

Platz: 900 € by Greiner Logistik-Consulting, Gutschein v. Alpenspan 250,- €, Donauschifffahrt v. Donautouristik Platz: 700 € by Greiner Logistik-Consulting, Gutschein v. Alpenspan 150,- €, Donauschifffahrt v. Donautouristik Platz: 400 € by Greiner Logistik-Consulting, Gutschein v. Alpenspan 100,- €, Donauschifffahrt v. Donautouristik

www.schloss-gurhof.at

www.hchc.at



Pferdenews.eu