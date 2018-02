Neue Fälle für „Die Pferdeprofis“ bei VOX - Sandra Schneider erneut auf Live Tour!

Pressemitteilung

Neue Fälle für „Die Pferdeprofis“ bei VOX Hauptakteurin Sandra Schneider erneut auf Live Tour!

„Problempferde“ gesucht Kürzlich startete die mittlerweile sechste Staffel der Erfolgssendung „Die Pferdeprofis“. Die neuen Fälle von Sandra Schneider und Bernd Hackl sind seither immer samstags, um 19:10 Uhr, bei VOX zu sehen. Wer Hauptakteurin Sandra Schneider bei der Arbeit schon immer mal über die Schulter sehen wollte, hat 2018 endlich die Gelegenheit dazu. Denn dann ist die zertifizierte Pferdekommunikationstrainerin im Zuge Ihrer aktuellen Tour "(Problem-) Pferde besser verstehen" live in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Gast.

Dann wird sie sie anpacken, die heißen Eisen, die wirklich zwischen Ross und Reiter stehen. Denn oftmals ist die Ursache für so manchen langgehegten Konflikt ein simpler Fehler in der Kommunikation und deren Interpretation. "Pferde haben eine ganz eigene Art sich auszudrücken. Es liegt an uns, die Signale, die uns das Pferd zukommen lässt, richtig zu deuten. Dies erfordert eine gute Beobachtungsgabe und manchmal auch eine große Portion Geduld.", erklärt die zertifizierte Pferdekommunikationstrainerin. Aber auch Verständnis für die Biografie der Tierart gehöre zum Reitersein, meint Sandra Schneider. "Viele Pferde scheuen sich beispielsweise vor dem Einstieg in den Hänger. Was mehr als natürlich ist. In freier Wildbahn würde ein Pferd nie und nimmer eine dunkle, enge Höhle betreten.

Ist das Pferd doch ein Freiheit und Fernsicht liebendes Fluchttier", erläutert der Pferdeprofi, der sich sicher ist, dass auch dieses sogenannte "Verladeproblem" auch 2018 wieder so manchen Reiter zu ihr und "(Problem-) Pferde besser verstehen" führen wird. Wer mit dabei sein möchte, wenn Sandra Schneider den wahren Problemen zwischen Mensch und Tier auf den Grund geht, der findet unter www.sandra-schneider-live.de/tickets-termine sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen die Tickets. Menschen, die in der Arbeit mit Ihrem Pferd an einer Stelle angekommen sind, an der sie sich einfach nicht mehr zu helfen wissen, können sich unter info@mina-entertainment.de anmelden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für die Kandidaten gratis. Lediglich die Kosten für eine Gastbox vor Ort sind in Eigenregie zu entrichten. (Problem-) Pferde besser verstehen.

Tourtermine 2018:

Samstag, 5. Mai 2018 Pferdesport- und Turnierzentrum Kreuth 92286 Rieden

Sonntag, 6. Mai 2018 Pferdezentrum Stadl-Paura A-4651 Stadl-Paura

Samstag, 26. Mai 2018 Pferdezentrum Schloss Wickrath 41189 Mönchengladbach

Sonntag, 27. Mai 2018 Gestüt Tannenhof 65321 Heidenrod-Watzelhain

Samstag, 25. August 2018 Reitrevier Münchehofe 15366 Hoppegarten

Sonntag, 26. August 2018 Landgestüt Redefin 19230 Redefin

Sonntag, 2. September 2018 Albert-Vahle-Halle 52070 Aachen

Sonntag, 7. Oktober 2018 Horse Park Zürich-Dielsdorf AG CH-8157 Dielsdorf

Bewerbung Problempferd: www.sandra-schneider-live.de/anmeldung-problempferde

Sandra Schneider bei YouTube: www.youtube.com/channel/UCzN8rht0PnOY_ix7ihQL-Hg

Zu den Fällen der „Pferdeprofis“: www.vox.de/cms/sendungen/die-pferdeprofis.html