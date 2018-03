Philipp Klingbeil (Foto: Anja Imke)

Neue Gestütsleitung im Hauptgestüt Graditz

Am 31. Januar 2018 wurde Gestütsleiter Steffen Bothendorf aus dem Dienst der Sächsischen Gestütsverwaltung (SGV) verabschiedet. Unter seiner Leitung konnte in den vergangenen Jahren im Hautgestüt Graditz ein hochwertiger Bestand an Reitpferdestuten aufgebaut werden. Aus der Graditzer Zucht und Aufzucht sind zahlreiche qualitätsvolle Hengste und erfolgreiche Sportpferde hervorgegangen. Steffen Bothendorf hat die Haltung und Aufzucht von Gastpferden als Dienstleitung im Hauptgestüt etabliert. Die Privatisierung der Vollblutzucht in Form des Pachtgestütes Graditz wurde von ihm richtungsweisend unterstützt. Für sein umfängliches Engagement und die Wertschätzung seiner Fachkompetenz seien die Mitgliedschaft in der Körkommission des Trakehner Verbandes, die Mitwirkung bei der Prüfung von Pferdewirten und Zuchtrichtern sowie bei der Ausgestaltung des Sächsisch-Thüringischen Pferdetages nur beispielhaft genannt.

Ab dem 1. März 2018 übernimmt Diplomagraringenieur (FH) Sigmund Hintsche die Leitung des Hauptgestüts Graditz sowie die stellvertretende Leitung der SGV. Neben der Expertise in Pferdezucht und -sport verfügt der qualifizierte Pferdewirtschaftsmeister über Erfahrung in der Gestütsleitung sowie über eine sehr gute Vernetzung in der mitteldeutschen Pferdewirtschaft. Mehrere Jahre leitete Herr Hintsche die Landesreit- und Fahrschule sowie die Leistungsprüfungsstation in Prussendorf. Seit 2005 hatte er die Funktion des Leiters im Landgestüt Sachsen-Anhalt inne. Darüber hinaus verfügt er über die Turnierrichter- und Zuchtrichterqualifikation und begleitete seit 2002 das Amt des Ausschussvorsitzenden (Ausschuss Ausbildung) im Landesverband der Reit- und Fahrvereine Sachsen-Anhalt.

Unterstützung in seiner Funktion als Gestütsleiter erhält Sigmund Hintsche von Philipp Klingbeil, der seit dem 01. Dezember 2017 als Assistent der SGV in Graditz tätig ist. Herr Klingbeil absolvierte sein Studium in den Fachbereichen Agrarwissenschaften (Schwerpunkt Agribusiness) und Pferdewissenschaften. Er war viele Jahre als Jungzüchter aktiv und engagierte sich darüber hinaus beim Trakehner Verband ehrenamtlich für die Jungzüchterarbeit.

Gemeinsam mit Landstallmeisterin Dr. Kati Schöpke, der die Leitung des Landgestütes Moritzburg sowie der Sächsischen Gestütsverwaltung obliegt, blickt das Hauptgestüt Graditz mit dieser neuen Doppelspitze zuversichtlich in die Zukunft.

Neben den umfangreichen Aufgaben, die das Zuchtjahr in Graditz gestalten, bieten sich neue Perspektiven. So finden in diesem Jahr der Bundesjungzüchterwettbewerb, ein Reitturnier mit Lehrlingschampionat und erstmalig auch ein Kindertag im Hauptgestüt statt.

Steffen Bothendorf (Foto: Maximilian Schreiner)





Siegmund Hintsche (Foto: Volker Brandt)

