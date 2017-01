Neuer Kutschenführerschein ist in aller Munde!?

Der neue Kutschenführerschein der FN in aller Munde?

Vereinigung der Freizeitreiter und –fahrer in Deutschland e.V. (VFD)

zum Kutschenführerschein

Für die VFD inhaltlich nichts Neues! Die VFD begrüßt jeden qualifizierten Befähigungsnachweis zum sicheren Führen eines Pferdegespannes. Der Kutschenführerschein der FN ab 2017 bestätigt die Regelungen der VFD-Ausbildung zum Fahren im öffentlichen Verkehrsraum, die bereits seit 2013 in Kraft sind. Die Ausbildungsqualität beider Verbände darf damit als vergleichbar gelten. VFD-Fahrerpässe behalten ihre Gültigkeit.

VFD hält die Fahrleinen sicher in der Hand!

Wer sein Pferd vor einen Wagen anspannen und fahren möchte, sollte sich und sein Pferd zuerst einer fundierten Ausbildung unterziehen.

Die VFD bietet dazu die bewährte breite Palette an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten: Für den Einsteiger ebenso wie für den fortgeschrittenen Freizeitfahrer.

Zusätzlich vermittelt die VFD die nötigen Qualifikationen zur Durchführung gewerblicher Fahrten und für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Pferden in einer

nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft. Allen Lehrgängen liegt die qualifizierte Ausbildungsordnung der VFD (FARPO) zugrunde.

Die Philosophie der VFD zur vielseitigen und tierschutzgerechten Ausbildung sowie zum schonenden Einsatz der Pferde ist im Positionspapier "Ethik und Pferd im Freizeitbereich" verankert.

Die VFD - ein zuverlässiger Partner für Mensch und Pferd!



Fotos: Jürgen Strache.

Vielen Dank

