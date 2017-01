Neuer Pferdeanhänger - Bücker Careliner L - Erste Blicke auf Erlkönig

Shooting-Star Careliner L als Erlkönig auf der Pferde & JagdEmsdetten, 14. Dezember 2016 – In der Automobilindustrie sind sie gang und gäbe - die „Erlkönige“ neuer Fahrzeuge mit wirren Mustern, welche die wahre Optik noch kaschieren sollen. Die Bücker GmbH präsentierte nun nach dem Careliner M den größeren Careliner L, der seinen ersten 100.000-Kilometer-Test erfolgreich bestanden hat. Nächstes Jahr auf der Equitana soll er mit neuen funktionalen Highlights enthüllt werden und in die Erfolgsfußstapfen des Careliner M treten.Das Familienunternehmen Bücker, Entwickler und Designer der bunten Vollpolyester-Pferdeanhänger Careliner, hat sich wieder einen besonderen Coup einfallen lassen: Die Präsentation ihres größeren Modells Careliner L in einer schwarzweißen und wirren Erlkönig-Optik war DAS Highlight der Hannoverschen Pferd & Jagd. „Frisch von der 100.000 Kilometer Teststrecke, über Rumpelpisten und auf Autobahnen gejagt, fuhr er in die Messehalle in Hannover ein. Wir waren selbst überwältigt von dem Erfolg und den Scharen an Besuchern und Pressevertretern, die als erstes die Türen öffnen wollten. Aber das innovative Raumkonzept bleibt bis zur Equitana ein Geheimnis“, so Philipp Bücker über seinen „Careliner-Erlkönig“, der, so der Juniorchef des Emsdettener Herstellers, „eingeschlagen hat wie eine Bombe“.Dabei war mit Ausnahme der äußeren Konturen noch nicht viel zu sehen, auch über die Maße schweigt der Hersteller vorerst noch. Nur eines ist sicher: Der Careliner L wird deutlich größer werden als der „M“. Und dass die Idee ankam, bewiesen noch während der Messetage die Erfolge in den sozialen Netzen: In Windeseile verbreitete sich die neue Nachricht, um die tausend Likes und viele Kommentare auf der Facebook-Seite der Pferd & Jagd verteilten die Idee in alle Welt. Weltpremiere ist dann auf der Equitana 2017 in Essen.Weitere Informationen auf www.careliner.com Wer sich umfassend über das Careliner-Konzept, die derzeitigen Careliner Modelle und Konfigurationsmöglichkeiten informieren möchte, findet alles Wissenswerte dazu auf der Webseite www.careliner.com Dort können Interessierte auf dem Bildschirm erleben, wie die 15 unterschiedlichen Farben, die 225 Kombinationen von Dachhaube und Aufbau ermöglichen, miteinander harmonieren und ob sie auch zum eigenen Zugfahrzeug passen.ProfilDen Bückers der zweiten Generation ist der Pferdesport buchstäblich in die Wiege gelegt worden. Schon in der 1970er Jahren schaffte sich Firmengründer Bernhard Bücker eine Pferde-Kutsche für ausgedehnte Familienausflüge an. Seitdem sind seine Söhne in unterschiedlicher Weise vom Pferde-Gen infiziert. Tobias Bücker ist mehrfacher Einzel- und Mannschafts-Weltmeister im Gespannfahren.Seine Erfahrung setzt er gemeinsam mit seinen Brüdern Philipp und Sebastian im elterlichen Betrieb um. Denn das Unternehmen hat sich als Systemlieferant für die erfolgreichsten Pferdeanhänger-Modelle auf Europas Straßen einen Namen gemacht. Zudem verfügt es seit mehr als 35 Jahren über eine Kunststoff-Kompetenz, die in vielen Industrie-Branchen gefragt ist.Mit einem Wort: Bücker ist ein anderes Wort für Qualität im Bereich Anhängerbau „Made in Germany“ – gefertigt in der inspirierenden Atmosphäre der Pferdehochburg Westfalen.Weitere InformationenBücker Trailer GmbHTelefon: 02572-96036-90Hollefeldstr. 35Telefax: 02572-96036-9948282 EmsdettenE-Mail: info@careliner.com