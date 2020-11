NEURO SOCKS AMADEUS HORSE INDOORS 2020

Total-Lockdown - Wir verschieben auf Jänner!

Um Verantwortung für die Allgemeinheit zu zeigen wird das österreichische Reitsporthighlight des Jahres, die Neuro Socks Amadeus Horse Indoors, der aktuellen COVID-19-Situation in Österreich angepasst. Der von Österreichs Bundesregierung ausgerufene Total-Lockdown hat das Organisationskomitee und die Verantwortlichen zur Re-Organisation bewogen. Deshalb wird die im Dezember 2020 geplante Reitsportveranstaltung in der Salzburgarena nun nach der Jahreswende 2020/21 für den 21. bis 24. Jänner 2021 neu angesetzt.

Veranstalter Josef Göllner möchte als Organisator der Neuro Socks Amadeus Horse Indoors 2002 seinen Teil zur Eindämmung der Coronapandemie beitragen und verschiebt die beliebte Pferdesportveranstaltung in den Jänner 2021. © Daniel Kaiser

Man spricht immer vom verflixten siebten Jahr, doch bei der Neuro Socks Amadeus Horse Indoors ist es wohl das 15-te und noch dazu das Jubiläumsjahr, das dem Organisationsteam zu schaffen macht. Die Coronapandemie legt die halbe Welt lahm und Österreich befindet sich seit heute, dem 17.11., im zweiten Total-Lockdown. Zwar könnte die Neuro Socks Amadeus Horse Indoors als Spitzensportevent durchgeführt werden, doch die Veranstalter wollen das “Schlupfloch Spitzensport“ nicht ausnutzen.

Verantwortung zeigen

„Wir agieren in der Kategorie Spitzensport und hätten deshalb auch im Total-Lockdown die Möglichkeit, die Neuro Socks Amadeus Horse Indoors mit den internationalen Pferdesportlern - geschützt durch unser Covid-19-Präventionskonzept - ohne Probleme durchzuziehen.“, erklärt Organisator Josef Göllner. „Wir wollen dieses „Schlupfloch“ Spitzensport aber nicht ausnützen, denn bei der Veranstaltung kommen mit den Aktiven und Pflegern viele Menschen zusammen. Wir sehen die Bemühung vom Land Salzburg und vom Staat Österreich der Lage Herr zu werden, und wollen unseren Beitrag dazu leisten. Die Kinder sollten nicht in die Schulen oder auf Spielplätze und wir reiten – das passt irgendwie nicht zusammen.“, so Göllner.



15. Jubiläum im Jänner 2021

„Nach unseren Überlegungen sehen wir es gegenüber der reitsportbegeisterten Bevölkerung, den Aktiven und allen Mitarbeitern als unsere Pflicht, die Entscheidung der Österreichischen Regierung zum absoluten Lockdown mitzutragen. Wir haben seit der Pressekonferenz von Bundeskanzler Kurz am Samstag ( 14.11.) mit unseren Sponsoren, den zuständigen Funktionären von Stadt und Land Salzburg, dem Internationalen Pferdesportverband (FEI) und dem Österreichischen Pferdesportverband (OEPS) Gespräche geführt und sehen uns in unserer Entscheidung, die Events in den Jänner 2021 zu verschieben, bestärkt. Alle stehen hinter unserer kurzfristigen Terminänderung und halten unserer Veranstaltung weiterhin die Treue.“, zeigt sich Josef Göllner entschlossen nun mit der Terminverschiebung im Jänner Weltklasse-Reitsport in der Salzburgarena bieten zu können. „Die internationalen Spitzenathleten im Spring- und Dressursattel begrüßen unsere Entscheidung – sie alle hoffen ja das 15-jährige Jubiläum vielleicht doch mit ihren Fans als Publikum nachträglich feiern zu können. Ich persönlich sehe den kommenden Turnieren sehr positiv entgegen und wir sind überzeugt, dass auch die Jänner-Auflage zahlreiche internationalen Superstars nach Salzburg lockt!“ so Sportdirektor Thomas W. Kreidl.

3 Wochen Pferdesport in der Salzburgarena

Die Salzburg-Indoors-Turnierserie geht über drei Wochen und findet heuer erstmals statt. Sie startet mit einem internationalen CDI4* Dressurturnier vom 08.-10. Jänner, erstreckt sich über die CSI2* Salzburg Indoors vom 13.-17. Jänner und findet mit der 15. Neuro Socks Amadeus Horse Indoors, bei der von 21.-24. Jänner ein CSI4*und der FEI-Dressurweltcup, geritten wird, sein großes Finale.



Tickets weiterhin im Verkauf

Positiv gedacht wird vom Veranstalterteam auch weiterhin im Sinne des Publikums. „Aktuell gehen wir vorsichtigerweise nach wie vor von einem Event ohne Publikum aus. Doch eventuell können wir bis zum 21. Jänner auch wieder Publikum zulassen. Deshalb bleiben die Karten weiterhin im Vorverkauf erhältlich. Falls die Bestimmungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung keine Zuseher zulassen, wird der Preis direkt vom Kartenbüro zurückerstattet.“



Sicherheitskonzept

Sicherheit geht vor! Daher wurden im Rahmen eines Präventions- & Hygienekonzepts gemeinsam mit den Behörden Maßnahmen erarbeitet, welches im gesamten Turnierbereich den strengen Auflagen entspricht. Eventuelle Abänderungen des Programms oder der Einlassbestimmungen sind aufgrund dieser Auflagen stets möglich.





NEURO SOCKS AMADEUS HORSE INDOORS

21. – 24.01.2021

Salzburgarena

Int. Springturnier CSI4*

Int. Dressurturnier CDI3*, CDI-W mit FEI World Cup™

Equitron Pro Grand Prix Salzburg

Championat von Salzburg

Finale European Youngster Cup U25

Int. Springturnier für Amateure CSIAm

Finale Casino Grand Prix powered by equitron-pro

Ruth M. Büchlmann

