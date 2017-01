Newsletter - Neues Jahr - neue Specials bei Pet Physio

Happy New Year

Das neueste zuerst: Wir sind umgezogen! Warum war es so still um uns zur Jahreswende? Pet Physio hat vergrößert und ist umgezogen an unseren neuen Standort:

Nikolaus-Otto-Straße 4 - Halle 8

Bitte beachten Sie unsere neue Adresse, wenn Sie uns besuchen möchten, und auch bei Ihren Retouren.

Sendungen an die alte Adresse kommen leider nicht mehr zu uns. Was bringt der Januar 2017? Ende Januar werden die neuen GANGWERK Sensi-Donuts bei uns einfliegen. Unser Pre-order Rabatt gilt nur noch bis 31.1.2017! Immer mehr Pferde erkranken an Hufrehe. Seitens der betroffenen Pferdebesitzer herrscht oft große Hilflosigkeit. Dabei ist schnelles und richtiges Handeln gefragt. Die vom Besitzer geforderten Entscheidungen stellen die Weichen für Gesundheit oder Invalidität, Leben oder Tod des Pferdes. Brandneu im Februar: Der Sattel als SILENT KILLER! Sattelprofi Jochen Schleese erklärt, worauf es ankommt und wie man selber überprüft, ob der Sattel noch passt - für Pferd UND Reiter. Gutes Training schützt das Pferd:

Schonende Ausbildung nach osteopathischen Grundsätzen erklärt anschaulich Barbara Welter-Böller in ihrem neuen Buch. Pernaturam Lipomarin:

Kälteempfindliche, junge Hunde, Welpen, laktierende Hündinnen, Sporthunde, sie alle benötigen besonders gute Energielieferanten für den Zellaufbau. Lipomarin liefert die notwendigen gesättigten Fette für Ihren Hund. Er ist wieder da! Der Pernaturam Löwenzahnsaft. Heiß ersehnt steht er wieder in unserem Regal. Löwenzahn besitzt gut untersuchte Eigenschaften wie Verdauungsförderung und Appetitanregung, er ist verdauungsförderd, harntreibend und nierendurchspühlend, er regt den Stoffwechsel an und fördert die Gallensekretion. Noch schnell in unsere Januar- und Februar-Seminare und Fortbildungen reinschauen! Es lohnt sich, einige wenige Plätze sind noch frei. PET PHYSIO GmbH, Nikolaus-Otto-Str. 4, 40721 Hilden

