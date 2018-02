Niederländer Sternchen kündigen sich beim Hardenberg Burgturnier an

Aufstrebendes Talent in der Reiterszene: Der 22-jährige Niederländer Kevin Jochems im Sattel des Wallachs Captain Cooper (Namelus x Corland). Foto: Stefan Lafrentz



Nörten-Hardenberg, 26.02.2018 - Wenn Carl Graf zu Hardenberg zum Hardenberg Burgturnier lädt, lockt das traditionelle Springturnier jährlich Top-Reiter aus der ganzen Welt an. Zwei Niederländer Sternchen haben ihren Start in Nörten-Hardenberg vom 24.-27. Mai 2018 soeben angekündigt: Sanne Thijssen und Kevin Jochems.



„So ein kleines Mädchen…“ war vor rundweg einem Jahr der meistgebrauchte Satz in den Westfalenhallen in Dortmund, als die Niederländerin Sanne Thijssen mit gerade einmal 18 Jahren an allen Mitwettbewerbern vorbei zum Sieg im Großen Preis der Bundesrepublik sauste und damit auch die MITSUBISHI MOTORS Masters League gewann. Reihenweise prominentere Zeitgenossen hatte die junge Reiterin auf die Plätze verweisen.



Das „kleine Mädchen“ ist begabt und mutig - furchtlose Ritte im Springparcours der schweren Klasse beeindrucken die gesamte Reiterwelt - ihre Leichtigkeit und ihr Feingefühl begeistern die Massen. Beim CSI Amsterdam 2017 schnappte Thijssen sich den „Heimsieg“: im Hauptspringen am Freitag sicherte sie sich mit einer von nur zwei Nullrunden den ersten Platz. Mit der niederländischen Equipe belegte sie Rang zwei beim Nationenpreis in Sopot (POL). Zu den Höhenpunkten des vergangenen Turnierjahres zählt außerdem ein starker dritter Platz beim CSI in Hamburg sowie Rang vier im Großen Preis von Liège (BEL).

Ein weiterer vielversprechender Springsportler aus dem Lager der Niederländer ist der 22-jährige Kevin Jochems. Erfolgreich auf zahlreichen Turnieren im Heimatland belegte er u.a. den dritten Platz des Großen Preises von Rosendaal (NED) im vergangenen Turnierjahr. Dass Jochems sich auch im internationalen Raum gegen seine Mitstreiter durchsetzen kann, bewies er zunächst beim Int. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier (CHI Donaueschingen): Beim Hauptspringen am Veranstaltungsfreitag schnappte er sich die „goldene Schleife“ und sicherte sich weitere Weltranglistenpunkte. Im portugiesischen Vilamoura gewann der 22-jährige gar den Großen Preis.



Die beiden Niederländer - Sanne Thijssen und Kevin Jochems - gelten als funkelnde Sterne unter den Reihen der Nachwuchsreiter. Mit Ehrgeiz und Mut werden die großen Ziele im Sport angestrebt. Die Freude ist groß, Thijssen und Jochems als starke Mitstreiter im Parcours beim Hardenberg Burgturnier zu begrüßen.



