Nina genießt die Pferde auf einer Ranch in Texas (USA)

Foto: Nina Berger

Die Jugendliche Nina Berger aus Meitingen, Mitglied des Reitvereins Thierhaupten, genießt im Moment in vollen Zügen u.a. das Leben auf einer Ranch in Texas. „Supercool“ – teilt sie über Handy mit. „Das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde!“ Sie reitet seit sie 5 Jahre alt ist und liebt die Pferde. Nun hat sie im Rahmen eines Schüleraustausch’s des Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen, die Möglichkeit die Reiterei in der natürlichen Lebenswelt der sog. „Westernwelt“ kennenzulernen. Ein tolles Erlebnis und eine erfahrungsreiche Reise für die fast 16jährige Gymnasiastin.

Foto: Nina Berger

Hildegard Steiner