Noten wie fürs Bundeschampionat

Anna-Sophia Weber startet erfolgreich in die Turniersaison

Anna-Sophia Weber auf Birtingur. Foto: Fam. Weber

Die neue Turniersaison hat für Anna-Sophia Weber gleich erfolgreich begonnen. Die Zwölfjährige startete ihren Isländerwallach Birtingur erstmals ohne Hilfszügel auf einem Turnier. Es lohnte sich, das Paar erhielt im Einfachen Reiterwettbewerb auf dem Turnier des Reiterhofs Laurent am 19. März eine Wertnote, die für die Qualifikation zum Bundeschampionat gereicht hätte: 8,1. Doch was nach einem haushohen Sieg klang reichte in dieser starken Abteilung „nur“ für Platz 3. Gewonnen hat mit der sensationellen Wertnote von 9,0 Lilli Wildgruber vom gastgebenden Verein.

Dank ihrer guten Bewertung darf Anna-Sophia Weber eventuell im Mai auf der Pferd International starten, Bayerns größtem Freilandturnier. Doch bis es so weit ist trainiert die Zwölfjährige fleißig weiter beim Team-T-Weichs. Denn die nächsten Turniere stehen auf dem Programm: Anfang April will die Münchnerin in ihrer ersten E-Dressur an den Start gehen.

Andrea Tölle