Foto: Tom Hautmann

NRHA Judges School – diesen Oktober in Kreuth-Rieden

Vom 11. bis 13. Oktober wird im Pferdesportzentrum Kreuth ein NRHA Richterseminar stattfinden. Die NHRA Germany und die ARHA veranstalten eine Applicant und Judges School mit anschließender Prüfung. Nach zwei intensiven Schulungstagen für Richter und Richter Anwärter am Montag und Dienstag wird am Mittwoch die Prüfung stattfinden. Bestehende NRHA Richter, können im Rahmen des Seminares ihre Karte erneuern.

Diejenigen, die die Perspektive wechseln wollen und selbst auf den Richterstuhl möchten, können im Rahmen des Workshops am Judges Applicant Seminar teilnehmen. Nach zwei Tagen intensiver Schulungen können die Teilnehmer eine Prüfung ablegen. Bestehen sie diese, so dürfen sie innerhalb der nächsten 12 Monate an einer Judges School teilnehmen, um ihre Richterkarte zu erlangen. All jene, die zu einem früheren Zeitpunkt das Judges Applicant Seminar bereits bestanden haben, können direkt an der Judges School teilnehmen und damit ihre weltweit gültige Richterkarte erwerben.

In diesem Jahr wird die Judges School gemeinsam mit der ARHA, der österreichischen NRHA Affiliate, durchgeführt, sodass es 2021 keine Judges School in Österreich geben wird.

Für weitere Fragen oder Informationen bitte an info@nrha.de wenden.

Text: Judith Ressmann