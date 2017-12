NÜRNBERGER BURG-POKAL 2017 - Hubertus Schmidt und Escolar gewinnen den Siegerpreis

PRESSEINFORMATION

Revanche gelungen – Hubertus Schmidt und Escolar gewinnen den Siegerpreis des NÜRNBERGER BURG-POKAL Nürnberg / Frankfurt. Da hielt es kaum noch einen Zuschauer auf den Plätzen. Hubertus Schmidt und sein 8jähriger Westfalenhengst Escolar tanzten im Siegerpreis des NÜRNBERGER BURG-POKAL zum Sieg. Das Paar begeisterte mit einer stimmigen Kür. Zuvor hatte sich das Duo noch im Jahresfinale des NÜRNBERGER BURG-POKAL knapp geschlagen geben müssen, aber im Siegerpreis klappte es wie am Schnürchen. Mit der Wertzahl 9,30 holte sich das Paar den Sieg.



An zweiter Stelle folgte Isabell Werth mit QC Flamboyant Old. Das Paar präsentierte ebenfalls eine ausdrucksstarke Kür. Werth zeigte sich hochzufrieden mit ihrem Pferd. Sie hatte zuvor mit dem bewegungsstarken Oldenburger Wallach das Jahresfinale des NÜRNBERGER BURG-POKAL gewonnen. Für die beste Dressurreiterin der Welt war es der vierte Erfolg in einem Finale der Serie. Dritter im Bunde war in der Frankfurter Festhalle Matthias Bouten mit seinem Pferd Bodyguard. Das Paar sicherte sich den dritten Rang. Alle drei Akteure wurde vom Publikum gefeiert. Der NÜRNBERGER BURG-POKAL gilt als weltweit bedeutendster Wettbewerb zur Förderung junger Dressurpferde. Die Siegerliste umfasst Olympiasieger, Welt-, Europa- und Deutsche Meister. Insgesamt holten die Pferde aus dem NÜRNBERGER BURG-POKAL bei nationalen und internationalen Championaten 135 Medaillen. Damit ist der Wettbewerb die weltweit größte Medaillenschmiede im Dressursport. Gründer und Motor der Prüfung ist Hans-Peter Schmidt, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats beim Namensgeber NÜRNBERGER Versicherung. Der Pferdemann, Präsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbands und Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN setzt sich seit Jahren für einen partnerschaftlichen Umgang mit dem Partner Pferd ein. Für seinen Einsatz und seine Verdienste um den Pferdesport in Deutschland wurde Hans-Peter Schmidt beim Finale 2016 mit dem Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet. Er war begeistert vom diesjährigen Finale: „Es ist immer wieder eine Freude dabei zu sein. Ich gratuliere der Siegerin und den Platzierten.“ Weitere Infos unter www.nuernbergerburgpokal.de



Siegerinterviews und aktuelle Informationen gibt es unter YOUTUBE:

Foto: Mit 77,780 Prozent gewannen Isabell Werth und QC Flamboyant OLD das Finale des NÜRNBERGER BURG-POKAL in der Frankfurter Festhalle Foto: Karl-Heinz Frieler



Mit dem NÜRNBERGER BURG-POKAL ins neue Jahr – die Standorte für 2018 stehen fest Nürnberg / Frankfurt. Nach der Saison ist vor der Saison. Das Finale um den Sieg im NÜRNBERGER BURG-POKAL in der ausverkauften Festhalle ist ein absolutes Muss für jeden Dressurfan, gehen in dieser Prüfung doch die 12 besten Nachwuchspferde Deutschlands an den Start. Und das Finale des NÜRNBERGER BURG-POKALs ist oft der Start in große internationale Karrieren. Vor dem Finale liegen jedoch alljährlich 12 Qualifikationen deren Sieger dann im Dezember in der Festhalle starten. Für die Saison 2018 stehen jetzt die Qualifikationsorte fest. Auch im kommenden Jahr gibt es die bewährte Mischung aus Turnieren mit internationaler Ausrichtung und Veranstaltungen, die stark regional verwurzelt sind. Den Auftakt macht in gewohnter Manier die Veranstaltung Horses & Dreams in Hagen am Teutoburger Wald; sein Ende findet der 27. Qualifikationszyklus beim Hallenturnier der Faszination Pferd in Nürnberg. Dazwischen locken Hochkaräter wie Pferd International auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem oder die Deutschen Meisterschaften in Balve die jungen Pferde und deren Ausbilder. Auch im kommenden Jahr wird das große Finale in der Frankfurter Festhalle ausgetragen. Dort wird die Antwort gegeben, welcher Finalist sich in die Liste der bisherigen Sieger einreihen kann. Eine Liste, die spätere Olympiasieger, Welt-, Europa- und Deutsche Meister aufführt. 135 Medaillen gingen daraus bisher hervor. Gründer und Motor des NÜRNBERGER BURG-POKALs ist Hans-Peter Schmidt, Ehrenaufsichtsratsvorsitzender des Namensgebers NÜRNBERGER Versicherung. Der Pferdemann, Präsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbands und Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FNschuf 1992 mit diesem Wettbewerb ein Format, das weltweit Anerkennung findet und als bedeutendste Prüfung dieser Art gilt. Für seinen großen persönlichen Einsatz und seine Verdienste um den Pferdesport in Deutschland wurde Hans-Peter Schmidt beim Finale 2016 mit dem Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet. Weitere Infos unter www.nuernbergerburgpokal.de NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter 2018 Die Qualifikationen 25.-29.04.2018 Horses & Dreams - Hof Kasselmann Hagen a.T.W. 04.-06.05.2018 Maimarkt Mannheim Mannheim 04.-06.05.2018 Internationales Pferdefestival - CSI Redefin Redefin 10.-13.05.2018 Pferd International München 07.-10.06.2018 Balve OPTIMUM - DM Dressur & Springen Balve 22.-24.06.2018 Dressurfestival Bonhomme Werder/ Havel 05.-08.07.2018 14.Bettenröder Dressurtage Bettenrode 26.-29.07.2018 Dressurfestival Wintermühle Neu-Anspach 01.-05.08.2018 Verden International Verden 16.-19.08.2018 CHI Donaueschingen Donaueschingen 23.-26.08.2018 Horses & Classics - Schenefelder Sommerturnier Schenefeld 30.10.-04.11.2018 Faszination Pferd Nürnberg Das Finale 13.-16.12.2018 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt Weitere Infos unter www.nuernbergerburgpokal.de mh public relations - Michael Heinen - Industriestr. 2 - 26810 Westoverledingen

