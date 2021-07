FREESE Isabel (GER) und Total Hope OLD beim Festhallen-Reitturnier in Frankfurt (Foto: Lafrentz)

NÜRNBERGER BURG-POKAL erstmals zu Gast bei den Elmloher Reitertagen – sportlicher Höhepunkt beim Jubiläumsturnier

Geplant war es bereits im Vorjahr, nun geht die Premiere der BURG-POKAL-Qualifikation in diesem Sommer über die Bühne. Wenn am kommenden Wochenende die Veranstaltung ihre 70. Auflage feiert, ist der NÜRNBERGER BURG-POKAL ein sportliches Geschenk.

Nürnberg / Elmlohe. Das Programm, das die Veranstalter bieten können, hat es in sich: 4 Tage geballter Dressursport, angefangen bei den Prüfungen für 3- und 4-Jährige bis hin zum Grand Prix auf 4-Sterne-Niveau. Mittendrin in diesem Paket ist die populärste Prüfung für Nachwuchsdressurpferde, die der Sport kennt: der NÜRNBERGER BURG-POKAL.

Dabei bieten die Elmloher Reitertage im Schatten der Olympischen Spiele den ambitionierten Ausbildern eine ganz besondere Möglichkeit: In Abwesenheit der absoluten Top-Stars eröffnen sich für die Starterinnen und Starter große Chancen, ein junges Talent für das Finale am Jahresende in der Frankfurter Festhalle zu qualifizieren.

Dass der BURG-POKAL ein erstklassiges Sprungbrett auf dem Weg in den großen Sport ist, zeigt ein Paar, das in Elmlohe an den Start gehen wird: Isabel Freese und Total Hope OLD. Die beiden gewannen das Finale um den NÜRNBERGER BURG-POKAL 2019 und gehen aktuell die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung. Ein anderer Finalist, Showtime mit Dorothee Schneider im Sattel, greift gerade im Dressurviereck von Tokio nach olympischen Meriten.

Eine gute Nachricht gibt es zudem für Fans, die Dressursport vor Ort erleben möchten: An jedem Turniertag sind bis zu 2.500 Zuschauer zugelassen. Alle Informationen dazu und zur gesamten Veranstaltung sind unter www.elmloherreitertage.de abrufbar.

Welches Paar das Ticket zum Finale löst, entscheidet sich am Sonntag ab 11:00 Uhr, wenn die besten 12 Paare der Einlaufprüfung zur Qualifikation antreten.

Finalqualifikationen 2021

Helen Langehanenberg Schöne Scarlett 76,244 %

Matthias Alexander Rath Thiago 73,341 %

Frederic Wandres Quizmaster 77,244 %

Helen Langehanenberg Straight Horse Ascenzione 78,098 %

Ann-Christin Wienkamp Finley 76,293 %

Niklaas Feilzer Leo Löwenherz 76,317 %

Bart Veeze Imposantos 76,951 %

29.07. – 01.08.2021 Elmloher Reitertage Elmlohe

26.08. – 29.08.2021 Verden International mit WM junger Dressurpferde Verden

09.09. – 12.09.2021 Dressurturnier Rosenhof Görlitz

23.09. – 26.09.2021 Dressurturnier Ludwigsburg Ludwigsburg

01.10. – 03.10.2021 Schenefelder Dressurfestival Schenefeld

Das Finale 2021

16.12. – 19.12.2021 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

Mehr Informationen unter www.nuernberger.de/pferdesport

mh public relations