NÜRNBERGER BURG-POKAL & Helen Langehanenberg 2.0 - Ascenzione bringt Helen Langehanenberg zweites Finalticket ein

Finalticket Nr. 2 gelöst! Helen Langehanenberg stellte bei der Pferd International München gleich zwei Top-Pferde für den legendären NÜRNBERGER BURG-POKAL vor. In Hagen a.T.W. checkte sie bereits mit Schöne Scarlett zum diesjährigen 30. Finale im Dezember in Frankfurt ein. In München hat sich nun die achtjährige Vollschwester des dreifachen Weltmeisters Sezuan, Straight Horse Ascenzione, das Ticket geholt. Unfassbar leichtfüßig und mit viel Harmonie absolvierten die beiden Ladies diese Prüfung mit 78.098%. „Für mich ist Ascenzione „One in a million“! Sie ist einfach fantastisch. Sie ist leistungsbereit, will alles richtig machen, will sich präsentieren. Sie lebt eigentlich im Viereck nochmal auf. Sie hat eine Einstellung zum Sport – das fasziniert mich jedes Mal wieder“.