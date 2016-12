Video Pferdemagazin HUFGEFLUESTER.TV

"Nur ein Pferd..."

Ein bemerkenswerter Film:

Ein Film von DieBlutprinzessin

"Nur ein Pferd - das bekomme ich ständig zu hören. Die meisten Leute verstehen einfach nicht, was für uns Reiter Pferde bedeuten. Für uns ist es einfach mehr als NUR EIN PFERD für uns ist es ein Lebensgefühl, eine Liebe, ein Kampf, eine Gewinn. Es ist für uns so viel weit mehr mal als nur ein Pferd. Doch die meisten Leute verstehen es einfach nicht - daher dieses Video - denn ein Pferd kann so vieles für einen sein, eben viel mehr als nur ein Pferd"...



Eure Blutprinzessin