Österreich - Pferdezentrum Stadl-Paura bietet umfangreiches Jahresprogramm 2018

Pferdezentrum Stadl-Paura bietet umfangreiches Jahresprogramm 2018

Sport, Zucht und Bildung – das Pferdezentrum Stadl-Paura wartet im Jahr 2018 mit einer vielfältigen Veranstaltungspalette auf.

Über 80 Veranstaltungen aus Sport, Zucht und Bildung finden sich auf dem Jahresplan des Pferdezentrums Stadl-Paura. Österreichs einzigartiges Leistungszentrum startet damit in ein abwechslungsreiches und vielfältiges Jahr. „Das Pferdezentrum Stadl-Paura ist eine einzigartige Einrichtung für Sport, Zucht und Ausbildung in Österreich. Dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden und der heimischen Pferdeszene ein umfangreiches und vielfältiges Programm bieten“, sagt der neue Geschäftsführer, Johannes Mayrhofer. Dank eines professionellen und eingespielten Teams ist es Stadl-Paura möglich, Veranstaltungen verschiedenster Arten und Größenordnungen professionell abzuwickeln. „Das historische Ambiente und der dadurch entstehende besondere Flair machen uns zu einer attraktiven Anlaufstation für Veranstaltungen jeder Art“, so Mayrhofer.

Bereits im vergangenen Jahr gingen – damals noch unter dem mit Jahresende zurückgetretenen Geschäftsführer Ing. Karl Platzer – 74 Veranstaltungen erfolgreich über die Bühne. Darunter fanden sich 24 österreichweite Zuchtveranstaltungen und 19 Turniere in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Western.

Veranstaltungsjahr voller Highlights

Im Jahr 2018 wird in Stadl-Paura ein Highlight auf das nächste folgen. In der Zucht stechen die Hengstkörungen Anfang des Jahres, das Fohlen- und Reitpferdechampionat im August sowie die Bundeschampionate für Haflinger, Noriker und Warmblut und das Freispringchampionat im Herbst besonders hervor. Im sportlichen Bereich werden 22 Turnierveranstaltungen von Dressur über Fahren, Isländersport und Springen bis hin zur Vielseitigkeit für ein vielseitiges Angebot garantieren. Internationale Aufmerksamkeit wird dem Pferdezentrum mit der Austragung des Haflinger Europachampionats im August zu Teil werden. Abgerundet wird das Jahresprogramm durch ein breit gefächertes (Fort-)Bildungsprogramm. Von Kursen zur Erlangung von Reitprüfungen (Reiterpass, Reiternadel, Lizenz), über LFI-Kurse bis hin zu Kadertrainings des Österreichischen Pferdesportverbandes (OEPS) spiegelt auch das Bildungsangebot die Vielfalt des historischen Pferdezentrums wider.

Einzigartiges Dienstleistungszentrum

Die ältesten Gebäude des Pferdezentrums Stadl-Paura wurden 1807 für die Salzschifffahrt an der Traun errichtet. Rund 20 Jahre danach wurde in Stadl-Paura das kaiserlich-königliche Hengstdepot errichtet, das mit dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 als Bundeshengstenstallamt dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft unterstellt wurde. Im Jahr 1998 wurde das Pferdezentrum privatisiert, steht seitdem unter der Bewirtschaftung der Stadl-Paura GmbH und gilt als Österreichs größtes Pferdedienstleistungszentrum. Die 16 ha große Anlage beherbergt im Durchschnitt 80 bis 100 Lehr- und Ausbildungspferde und hat sich dem Unterricht von Schülern des Agrarischen Bildungszentrums (ABZ) und der HAK Lambach, der Ausbildung von Jungpferden und deren Förderung in höhere Klassen, der Organisation von Turnieren verschiedenster Sparten sowie der Führung des „Trainingszentrums Mensch und Pferd“ verschrieben. Große mediale Aufmerksamkeit erfuhr das Pferdezentrum durch die 2016 auf der Anlage stattgefundene oberösterreichischen Landesaustellung „Mensch und Pferd“, die rund 300.000 Besucher ins Hausruckviertel lockte.

Die Veranstaltungen 2018 im Überblick:

Zuchtveranstaltungen:

Februar Haflinger Hengstkörung

10.–11. Februar AWÖ Hengsttag

März OÖ Hengstschau 2018

6.–8. April Trakehner Sichtung und Turnier

27.–29. April Isländer Hengstkörung und STA

April Stutbuchaufnahme Noriker Mai Stutbuchaufnahme Haflinger, Noriker und Spezialrassen Juni Huzulentag Juni nachträgliche Sutbuchaufnahme

14.–15. Juli Vollblutaraber

August Fohlenchampionat Warmblut Haflinger & Spezialrassen August Vorauswahl Noriker Hengste & Stuten August Reitpferdechampionat September Noriker Hengstkörung September Friesenzuchtschau September Haflinger & Norikerchampionat

21.–23. September AWÖ Bundeschampionat

23.–30. September Pintochampionat

Oktober 15. Noriker Bundesjungstutenschau in Kombination mit den Bundesmeisterschaften Dressur und Springen Oktober Freispringchampionat

Sportveranstaltungen:

3.–4. Februar CSN-C

16.–18. Februar CDN-B*

Februar CDN-B*

23.–25. Februar CSN-B*

8.–11. März Trieb Hallentrophy 2018

16.–18. März CSN-B*

6.–8. April Trakehner Sichtung und Turnier

27.–29. April CCN-A

24.–27. Mai CDN-B*/Paraturnier

15.–17. Juni CSN-B*

22.–24. Juni CSN-B*

Juni–1. Juli Fahrturnier

6.–8. Juli CCN-A

Juli Schulpferde Trophy

27.–29. Juli CDN-B* OÖ Landesmeisterschaften Dressur alle Klassen

11.–12 August CDN-B*

14.–26. August Haflinger Europa-Championat

5.–6. Oktober Bundesmeisterschaften Dressur Springen Noriker

Oktober 15. Noriker Bundesjungstutenschau in Kombination mit den Bundesmeisterschaften Dressur und Springen

12.–14. Oktober CSN-B*

9.–11. November CDN-B*

16.–18. November CSN-B*

Kurse, Trainings & Fortbildungen:

Jänner LFI Kurs Homöopathie Jänner LFI Kurs Es entscheidet sich im Kopf Februar LFI Kurs Risiken am Pferdehof managen

2.–3. Februar LFI Kurs Reproduktion beim Pferd

Februar LFI Kurs Pferdehaltung als Einkommenschance?

19.–20. Februar OEPS Kaderkurs

23.–25. Februar LFI Grundkurs Pferdekörper

Februar LFI Aufbaukurs Pferdekrankheiten

2.–3. März VS Kurs Croy

2.–3. März LFI Aufbaukurs Homöopathie

März LFI Kurs Präsentieren von Pferden bei Zuchtschauen März OEPS Turniertierärztekurs

16.–18. März OEPS Kadertraining Distanzreiten

16.–18. März LFI Kurs Der gesunde Pferdehuf

17.–18. März Voltigier Talenteteam Kurs

26.–30. März RP RN Lizenzkurs

März–2. April Einspänner Kadertraining

14.–15. April VS Kurs Croy

4.–6. Mai Fahrkurs

4.–6. Mai VS Training Barth

Mai Sandra Schneider

8.–10. Juni Cavallerietraining

16.–17. Juni VS Kurs Croy

9.–13. Juli ÖFAB Kurs

16.–20. Juli RP RN Lizenzkurs mit anschließender Prüfung

13.–17. August RP RN Lizenzkurs mit abschließender Prüfung

23.–25. November OEPS Voltigier Kaderkurs

Sonstiges:

Jänner Führung

4.–6. April Tierzuchtrat

14.–15. April Grundlagentag Eselhaltung

April Generalprobe Heisse Eisen April Heisse Eisen

25.–26. April ABZ Aufnahmeprüfung

1.–3. Juni Rhodesian Ridgeback

