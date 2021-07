Foto: Biogena Management Holding GmbH

ÖSTERREICHS GRÖSSTER WASSERSPIELPLATZ IST ERÖFFNET

Viel Natur und Bewegung im IKUNA Naturresort: Wasser als wichtiges Element mit allen Sinnen spüren und erleben

Pünktlich zu Ferienbeginn eröffnet das IKUNA Naturresort – ein außergewöhnliches 4-Sterne-Tipi-Hotel und einzigartiger Naturerlebnispark in Natternbach (OÖ) – einen zweiten Wasserspielplatz, das AQUANIX, das kleine und große Kinder auf einem Areal von 3000 m² zum Experimentieren und Spielen einlädt. Kinder können das Element Wasser mit allen Sinnen spüren, Wasser von seinem natürlichen Lauf abhalten oder selbst in Bewegung setzen. Highlight ist die fünf Meter hohe Wasserspirale, mit der man mittels kräftigem Laufen Wasser in die Höhe pumpt, bis ein kräftiger Wasserfall entsteht, der alle Umstehenden zum Staunen bringt. Eltern oder Großeltern können auf Liegestühlen direkt neben dem Wasserspielplatz die Umgebung genießen, sich einfach einmal ein paar Minuten erholen und gleichzeitig die Kinder beim Spielen beobachten.

Fokus Natur, Inspiration, Kunst

Im IKUNA Naturresort liegt der Fokus auf Bewegung in der freien Natur, Kunst und Inspiration.

„Für Kinder ist es gerade nach so einer langen Pandemiezeit wichtig, dass sie sich viel bewegen und Dinge mit allen Sinnen erleben“, erzählt Geschäftsführer Stefan Klinglmair, selbst Vater von zwei Kindern im Alter von vier und fünf Jahren. Kinder können die eigenen motorischen Fähigkeiten beim Klettern, Hüpfen, Schaukeln, Rutschen und Floßfahren im IKUNA Naturresort aktivieren sowie die Mystic-Area mit Mini-Stonehenge und Recycling-Skulpturen im weitläufigen Gelände entdecken. Der Naturerlebnispark erstreckt sich auf einem hügeligen Areal von 200.000 m². Von den 80 Spielstationen sind das Gokart, die verschiedenen Piratenküsten, das neue XXL-Hüpftuch drei der beliebtesten Spielgeräte, mit denen Kinder in ihre eigene Erlebniswelt eintauchen und ihrer Faszination freien Lauf lassen.

Chaletdorf, Holzkugelbahn, Baumhäuser

Die Pläne für die kommenden Jahre sind groß. Neben einer 400 Meter langen Holzkugelbahn sind Baumhäuser und weitere Attraktionen geplant. Ein Chaletdorf mit zehn Selbstversorger-Ferienwohnungen wird dem Naturresort einen charmanten Charakter verleihen. Gerade am Entstehen ist auch der „KOBL“ – ein Selbstbedienungsladen mit regionalen Bio-Lebensmitteln für Einheimische, Gäste und Besucher auf dem Parkplatz des Resorts. Aktuell sind zehn der dreizehn brandneuen Spielattraktionen bereits geöffnet. Erstmals gibt es heuer eine Eis-/Kaffeebar in der Nähe der Piratenküste und die IKUNA-City verfügt über neue Sitzmöglichkeiten. Ein absolutes Highlight sind die exklusiven Lake-Side-Tipi-Suiten mit hauseigenem Badeteichzugang.

Ganzjahresbetrieb geplant

Bis zum Herbst entsteht eine Indoor-Spielhalle mit einer Fläche von 1000 m², wo Kinder auch bei Schlechtwetter Kletterfelsen erklimmen und sich körperlich austoben können. Darüber hinaus wird es dort auch ein 5-D-Kino, einen Seilgarten, Rutschen und Trampolins geben.

„Wir möchten der coolste Naturerlebnispark für Familien werden“, erzählt Dr. Albert Schmidbauer, Eigentümer, selbst Vater von drei Kindern und gebürtiger Natternbacher, der das IKUNA Naturresort mit ganz viel Herz weiterentwickelt und damit Kindern unvergessliche Erlebnisse ermöglicht.

NEUHEITEN 2021

Attraktionen:

AQUANIX: Österreichs größter Wasserspielplatz mit einer Gesamtfläche von 3000 m² Funky Flor – Tanz und Spielebogen Bergflitzer-Strecke XXL-Hüpftuch Zusätzlicher Piraten-Rutschturm MINI IKUNA: neuer Holzzug und Holzfeuerwehr SUPER NOVA KICKSTAR Fussballwand OPAS Klassik-Spiele-Zelt 5-Minuten-5-Rutschen-Challenge Escape Trail (wird in Kürze eröffnet) TRIPLE-Tubing-Bahn mit Zauberteppich (wird in Kürze eröffnet) Indoor-Spielehalle mit 1000 m² Fläche (Eröffnung im Herbst 2021)

Bistro:

Eis-/Kaffee-Bar in der Nähe der Piratenküste

IKUNA City: neue Gestaltung der Bistroausgabe sowie der Sitzmöglichkeiten

KOBL – Bio-Selbstbedienungsladen mit regionalen Bio-Produkten auf dem Resort-Parkplatz

Hotel:

10 neue „Lakeside“-Tipi-Suiten mit hauseigenem Badeteichzugang

Moderne Hotellobby mit Rezeption

Kleines Spielezimmer gleich neben der Rezeption

Kim Schneider