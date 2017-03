Oliveira Stables, Waal - neue Leitung ab 1.3.17 mit Konstanze Kopta

Foto: Konstanze Kopta; Copyright © Christine Kubec

Oliveira Stables in Waal

ab 1. März 2017 unter neuer Leitung:

Konstanze Kopta

Nachdem wir Eva Steinbach, nach zwei Jahren in den damals neu gegründeten Oliveira Stables, verabschiedet haben, begrüßen wir Konstanze Kopta als neue Leitung der Oliveira Stables in Waal. Die gebürtige Wienerin Konstanze Kopta, 39 Jahre, ist Pferdeosteopathin mit Spezialgebiet Biomechanik und reitet seit zehn Jahren bei Manuel Jorge de Oliveira. Sie hat einen eigenen Reitstall in Wien betrieben, gibt Kurse in der Schweiz und in Luxemburg und bietet Fortbildungen in Pferdeosteopathie an. In diesen Bereichen wird Kopta auch weiterhin lehrend tätig sein und somit das Fortbildungsangebot der Oliveira Stables erweitern.

Die wahre Reiterei sucht nach der Schönheit und der Einheit zwischen Mensch und Pferd. Die Oliveira Stables hoffen mit Konstanze Kopta dem großen Ziel näherzukommen, die Kunst der Reiterei der Alten Reitmeister wiederzubeleben und selbst in der Sportreiterei, deren Wettbewerbsorientierung und deren Spirit, meist mit der Kunst schwer vereinbar sind, neue – alte – Maßstäbe zu setzen. Sieht man sich alte Filme reiterlicher Wettbewerbe und Olympiaden u.a. mit deutschen Reitern bis 1960 an, findet man eben diese Prinzipien, die Manuel Jorge de Oliveira lehrt, in ganzer Ausprägung selbst im Sport. Und das Schöne ist, man wurde damit früher durch eine vordere Platzierung belohnt wie Henry Chammertin, Dr. Josef Neckermann, Willi Schultheis, Fritz Thiedemann, Heinz Pollay, Bubi Günther, Elena Petuschkowa, Sergej Filatow, Harry Boldt, Henry St. Cyr, Lis Hartel oder Iwan Kizimow zeigen.

