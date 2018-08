Olympiasiegerin Ingrid Klimke und Bluetooth erkämpfen sich das Finalticket für den NÜRNBERGER BURG-POKAL

© Maximilian Schreiner

Olympiasiegerin Ingrid Klimke auf Bluetooth

Nürnberg / Verden, 05. August - Nachdem sich Ingrid Klimke am Freitag in der Einlaufprüfung zum NÜRNBERGER BURG-POKAL in Verden den Sieg sich mit Jessica Süss vom RFV Krefeld teilen musste, legte die Olympiasiegerin am Samstag noch eine Schippe drauf. Im Sattel ihrer 8-jährigen Nachwuchshoffnung Bluetooth zog sie der Konkurrenz davon. Das Paar meisterte Lektion für Lektion fehlerfrei. Am Ende belohnten die Richter den Ritt mit 74,707 Prozent und Ingrid Klimke hatte ihr Finalticket für die Frankfurter Festhalle in der Tasche.

Der bewegungsstarke Oldenburger Wallach von Bordeaux x Riccione zeigte sich von seiner besten Seite. Der NÜRNBERGER BURG-POKAL hat für Ingrid Klimke indes eine ganz besondere Bedeutung. Immerhin gehörte ihr Vater Reiner Klimke zu den Ideengebern dieser weltweit bekannten Dressurserie, die sich in den vergangenen knapp drei Jahrzehnten zu einer echten Marke im Dressursport entwickelt hat. „Ich freue mich riesig auf das Finale in der Frankfurter Festhalle“, verriet Klimke.

Platz zwei in Verden ging an Jessica Süss. Die Reiterin hatte den 9-jährigen Hengst Duisenberg gesattelt und erhielt 73,756 Prozent. An dritter Stelle platzierte sich Nicole Kirschnick vom RV Allertal mit ihrem Pferd Dr. Best. Das Paar verbuchte 73,171 Prozent auf seinem Konto. Vierte wurde Tessa Frank (RV Schneverdingen) mit Agamemmon (71,951 Prozent).

Verden International erwies sich erneut als erstklassiger Standort für den NÜRNBERGER BURG-POKAL. In Sachen Infrastruktur, Organisation und sportlicher Kompetenz steht die Pferdestadt an der Aller für allerhöchstes Niveau.

Seit 1992 steht der NÜRNBERGER BURG-POKAL im Turnierkalender und gilt seither als wichtige Kaderschmiede des deutschen Dressursports. Impuls des NÜRNBERGER BURG-POKALs ist Hans-Peter Schmidt, Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und Ehrenaufsichtsratsvorsitzende des Namensgebers NÜRNBERGER Versicherung. Der passionierte Pferdemann setzt sich seit vielen Jahren für den partnerschaftlichen Umgang von Reiter und Pferd und und wurde für seine Verdienste um den Pferdesport 2016 mit dem Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet.



Mehr Informationen unter www.nuernbergerburgpokal.de oder www.nuernberger.de/pferdesport

NÜRNBERGER BURG-POKAL 2018

Ergebnisse

Hagen - Friederike Hahn - Die Fürstin - 74,366%

Mannheim - Dorothee Schneider - First Romance - 73,659%

Redefin - Kira Wulferding - Brianna - 76,171%

München-Riem - Annabel Frenzen - Silber Stern - 72,756%

Balve Optimum - Hubertus Schmidt - Bonamour - 73,372%

Dressurfestival Bonhomme - Kira Wulferding - Bohemian Rhapsodie - 75,927%

Bettenrode / Bettenröder Dressurtage - Ann-Christin Wienkampf - Daley Thompson - 72,780%

Neu-Anspach / Dressurfestival Wintermühle - Thomas Wagner - QC Fillipo Niro - 72,122%

Verden / Verden International - Ingrid Klinke - Bluetooth - 74,707%



Standorte und Termine

Donaueschingen / CHI Donaueschingen - 16.08. – 19.08.

Schenefeld / Horse & Classic - 23.08. – 26.08.

Nürnberg / Faszination Pferd - 30.10. – 04.11.



Finale Frankfurt / Festhallen Reitturnier - 13.12. - 16.12.

