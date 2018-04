Olympiasiegerin Sandra Auffahrt startet in Münster

Top-Reiter haben für das große Vielseitigkeitsturnier am 28. und 29. April in Münster-Handorf genannt.

Zu den hochkarätigen Startern beim Vielseitigkeitsturnier in Münster zählt auch Sandra Auffahrt, die frischgebackene Championesse der Berufsreiter im Springen. Foto: Susanne Müller

Münster. Einige der besten „Buschreiter“ der Welt haben für das internationale Vielseitigkeitsturnier am 28. und 29. April an der Westfälischen Reit- und Fahrschule Münster-Handorf genannt. Zu den Stars der CIC*- und CIC**-Prüfungen zählt zum Beispiel Weltmeisterin und Olympiasiegerin Sandra Auffahrt vom RV Ganderkesee. Mit Daytona Beach, Quadro Porte, Gentleman und Dicara hat die 31-Jährige gleich vier Pferde genannt. Nur zwei Wochen vor dem großen Vielseitigkeits-Event überzeugte Sandra Auffahrt gerade erst im Lager der Springreiter. Mitte April gewann sie in Bad Oeynhausen das Deutsche Championat der Berufsreiter im Springen. Mit drei Pferden reist Frank Ostholt vom RV Vornholz an. Der Mannschafts-Olympiasieger und -weltmeister reitet sowohl die CIC* als auch die CIC**-Prüfung mit.

Auf eine Titelverteidigung bei den Westfälischen Meisterschaften hoffen Marc Dahlkamp (RV St. Georg Werne), Philip Wessling (RV Rhede-Krommert) und Lara Schapmann (RV Ostbevern). Letztere war im Vorjahr zum dritten Mal in Folge Westfalenmeisterin geworden – nach zwei Jahren bei den Junioren hatte sie die Goldmedaille ebenso bei ihrem ersten Auftritt in der Altersklasse der Jungen Reiter geholt. Auch diesmal setzt die erfolgreiche Nachwuchsreiterin auf ihr Erfolgspferd Quinzi Royal.

Für die CIC** Prüfung am Samstag liegen derzeit 42 Nennungen vor, für die Ein-Sterne-Prüfung am Sonntag sogar 72. Schirmherrin des hochkarätigen Turniers ist NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking. Für den Kurs der Geländestrecke beim CIC** zeichnet wie im Vorjahr Martin Plewa verantwortlich, den CIC*-Kurs baut Michael Gola und Turnierleiter ist Jörg Jacobs. Am Samstag startet das Turnier um acht Uhr mit der Dressur, die Springprüfungen finden ab 8.30 Uhr statt. Um 14 Uhr geht das erste Pferd auf die Geländestrecke. Das Turnier endet am Sonntag gegen 18 Uhr mit der großen Siegerehrung. Wie auch im vergangenen Jahr ist der Eintritt wieder frei.

Mehr Infos: http://wrfs.online

Susanne Müller

(Pressestelle CIC* und CIC** in Münster-Handorf)