One Spirit Deutschland vom 20. - 24. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse

Wer oder was ist "One Spirit Deutschland e. V."?



Aufgrund der Informationen, welche ich seit September 1999 per Email an Indianerfreunde versende, darunter Infos von "One Spirit" in den USA, wurde im April 2014 der Verein One Spirit Deutschland e. V. gegründet, welcher die Lakota auf der Pine Ridge Reservation in Süddakota unterstützt.

One Spirit und wer sich dahinter verbirgt



One Spirit ist eine Hilfsorganisation für amerikanische Ureinwohner, die zunächst in den USA gegründet wurde, um Indianern zu helfen und sie zu unterstützen. One Spirit Deutschland ist, wie der Name schon sagt, der deutsche Ableger in Form eines gemeinnützigen Vereins. Wir sind stolz auf unsere Organisation, One Spirit, die aus einer Gruppe von Leuten besteht, die Indianern ihre Freundschaft anbietet. Momentan liegt unser Schwerpunkt bei den Lakota in Süddakota. Wir laden Sie ein, Teil des One Spirit Netzwerks zu werden, welches aus Sponsoren, Partnern, Freunden und Freiwilligen besteht, um mit den Lakota einen neuen Traum zu träumen – und mitzuhelfen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird!



Unsere Aufgabe



Wir helfen den Lakota dabei, ihre Grundbedürfnisse zu decken und ein kulturell reiches Leben für ihre Jugend zu bieten. Unsere Programme fördern interkulturelle Beziehungen auf der Basis der Erkenntnis, dass wir alle miteinander verwandt sind und Indianer ein gleichwertiger und geschätzter Teil unserer Gesellschaft sind. Das Ziel aller unserer Programme ist es, Hunger zu lindern oder ganz zu beseitigen, die hohe Schulabbruch- und Selbstmordrate bei den Jugendlichen durch Begeisterung für das Lernen und Stolz auf ihre Herkunft als Lakota zu ersetzen sowie Schutz vor dem kalten Winter zu bieten, bei dem die Temperaturen bis auf -40° C fallen.

Wer mehr über die Lakota und "One Spirit Deutschland e. V." erfahren möchte, kann auf der Webseite https://onespiritlakota.info/one-spirit/one-spirit nachsehen.

Die Pine Ridge Reservation ist die ärmste Indianer-Reservation in den USA. Deshalb liegt mir besonders die Unterstützung der dort lebenden Lakota am Herzen.

Wenn Ihr, liebe indianerfreunde den Lakota dort helfen wollte, könnt Ihr euch direkt an die Sozialarbeiterin Jeri Baker in Englisch wenden. Email: jbaker@nativeprogress.org

Wer von euch kein Englisch kann und helfen möchte wendet sich bitte direkt an "One Spirit Deutschland e. V.". Email: info@onespiritlakota.info

Im Anbetracht der steigenden Anzahl von Corona-Kranken in Deutschland halte ich es zur Zeit nicht für sinnvoll eine Buchmesse zu besuchen um sich über nordamerikanische Indianer zu informieren.

Sie können sicherer und bequemer von zu Hause aus im Internet Ihr Wissen über nordamerikanische Indianer erweitern. Es wird längere Zeit brauchen um alle Infos über die Lakota auf der Webseite von "One Spirit Deutschland e. V." gründlich zu lesen.

Evelin Červenková

Begründerin der Lakota Oyate Information in (Ost)Deutschland