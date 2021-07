Foto der Preisspitze Fiderallala (Foto: Szabo)

Online-Auktion DRESSUR PUR: DSP tanzt Fiderallala



Das war eine Online-Auktion nach Maß! Fünf Mal knackten die DSP-Auktionsfohlen die 10.000 Euro Marke und davon zwei die 20.000 Schwelle! Die Preisspitze Fiderallala ist eine Tochter des Fidertanz aus einer Mutter von Elitehengst Quaterback und dieses internationale allerfeinste „Dressurpaket“ stammt darüber hinaus aus dem Mutterstamm von DSP Quantaz! Kein Wunder, dass sich ein Gestüt aus Niedersachsen nicht unterkriegen ließ und in einem spannenden Bieterduell gegen die Schweiz gewann. Züchter der Dressur-Diva ist die ZG Lutz-Schroeder und Aussteller Björn Schroeder freute sich riesig über den Spitzenpreis von 24.500 Euro.



Einen Tausender weniger, 23.500 Euro, brachte Der Tänzer von Diamond First/Decurio in die Kasse der Agrarprodukte Ludwigshof e.G ein. Ein Hengsthalter aus Österreich sicherte sich diese bewegungsopulente Offerte. Heraus stach nicht nur wegen seiner braunisabellenen Farbgebung das Lot 6, Quelle Beauté von Qaside MD/Fürstenstern ausgestellt von Frank Grütte. Ein belgischer Stall legte 14.000 Euro für diesen auffallenden Hengstanwärter an. Simply Me von Sir Heinrich/Fürst Romancier ausgestellt von Christian Büntig wird künftig ebenso in Belgien zu Hause sein und wechselte für 14.000 Euro an eine neue Besitzerin. In das fünfstellige Preisranking reihte sich der von der Knoll Gbr gezogene und ausgestellte Sohn des Va Bene ein. Ihn sicherte sich der Zuchthof Wadenspanner.



Erfolgreich verlief die Versteigerung der drei Reitponyfohlen. Gleich zwei Ponyfohlen erzielten einen Zuschlag von 5000 Euro. Im Schnitt kosteten die 22 angetretenen und zugeschlagenen DSP-Fohlen 8681 Euro. Einmal mehr ein sehr gutes Ergebnis. Als nächste Auktion steht die Elitefohlenauktion in Darmstadt, eine Präsenzauktion mit Hybrid-Bieten an.

Am 24. und 25. Juli 2021 wird Auktionator Hendrik Schulze Rückamp in der großen Reithalle auf Hofgut Kranichstein den Hammer schwingen. Das DSP-Team freut sich, seine Kunden wieder persönlich begrüßen zu dürfen!

Heike Blessing-Maurer

Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH