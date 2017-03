PRESSEMITTEILUNG / PRESS RELEASE Ostern bei Sosath +++ Tag der offenen Tür am Ostersamstag +++ Fohlenchampionat, Rahmenprogamm und große Ausstellung Am Ostersamstag, dem 15. April 2017, lädt der Hof Sosath ab 11:00 Uhr zum neunten Mal zum Tag der offenen Tür ein. Züchter, Pferdefreunde und Familien erwartet an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm rund ums Pferd.



Züchter können sich auf das 9. Lemwerderaner Fohlenchampionat mit den ersten Jahrgängen von Adoro, Devonport, Diamant de Landor, Diamant de Plaisir, For Dance, Livester und Ogano freuen. Etwa 30 Fohlen von Hengsten der Station werden vorgestellt, um den Fohlenchampion dressur- sowie springbetont zu küren. In diesem Jahr besteht die fachkundige Fohlenjury aus dem erfolgreichen Hengstaufzüchter Heinrich Ramsbrock, Egbert Schep, Pferdefachmann aus den Niederlanden, und Dr. Axel Brockmann, Landstallmeister des Niedersächsisches Landgestüts Celle.



Die Zucht- und Sporthengste, wie zum Beispiel Cador, Casino Berlin, Casino Grande, Casiro und Ogano sowie Adoro, For Dance und Florenz gehen unter dem Sattel oder an der Hand.



Die Besucher können sich den ganzen Tag über die Anlage mit etwa 300 Pferden aller Altersklassen und 20 Zuchthengsten anschauen sowie Veranstaltungen und Vorführungen besuchen. Mehrmals am Tag gibt es interessante Präsentationen von Tierärzten, Physiotherapeuten, einem Hufschmied und einem Zahntechniker.

Von 11:00 bis 14:00 Uhr steht das Familienprogramm im Fokus. Den Auftakt macht ein Gottesdienst. Dann folgen verschiedene Schaubilder. Auch das beliebte Zirkuspony Joschi wird wieder seine neuesten Kunststücke präsentieren.



Die vielfältige Ausstellung lädt zum Informieren, Shoppen und Verweilen ein. Von einer großen Auswahl an Reitartikeln über Strandkörbe, Landmaschinen und Schmuck bis zu vielen kulinarischen Leckereien ist für alle etwas dabei.



Kinder erwartet ein buntes Programm mit Karussell, Ponyreiten und verschiedenen Tieren im Streichelzoo. In diesem Jahr lädt die örtliche Jugendfeuerwehr zu vielen Mitmach-Aktionen ein. Außerdem wird wieder ein Holzpferd der Aktion "Pferde für unsere Kinder" an einen Kindergarten verlost. Jedes Kindergartenkind kann ein selbstbemaltes Osterei gegen ein Los eintauschen.



Parkplätze sind ausreichend auf den Weiden am Hof vorhanden. Der Eintritt ist frei.



Foto (Beelitz): Fohlenchampion springbetont 2016 von Casino Grande - Stalypso - Caprilli > Website "Ostern bei Sosath" Open Day on April 15th



The traditional Lemwerder foalchampionship takes place in the great indoor arena for the 9th time with the first foals of Adoro, Devonport, Diamant de Landor, Diamant de Plaisir, For Dance, Livester and Ogano. The sires of the Sosath Stud will surely be presented, too. Cador, Casino Berlin, Casino Grande, Casiro and Ogano as well as Adoro, For Dance and Florenz will be shown under saddle or in hand.



Furthermore, there will be a large agricultural and equine exhibition with various saddleries, shops, wine tasting, and informational tents. Many different exhibitors will show you their trade, like veterinarians and a blacksmith. This event is sure to have something for the whole family and the Sosaths and team look forward to seeing you. The Sosath family and their team invite everyone to the OPEN DAY on Easter Saturday, April 15th 2017. There will be an interesting program from 11:00 a.m. to 6:00 p.m. It will be broadcasted live by www.ClipMyHorse.tv The traditional Lemwerder foalchampionship takes place in the great indoor arena for the 9th time with the first foals of Adoro, Devonport, Diamant de Landor, Diamant de Plaisir, For Dance, Livester and Ogano. The sires of the Sosath Stud will surely be presented, too. Cador, Casino Berlin, Casino Grande, Casiro and Ogano as well as Adoro, For Dance and Florenz will be shown under saddle or in hand.Furthermore, there will be a large agricultural and equine exhibition with various saddleries, shops, wine tasting, and informational tents. Many different exhibitors will show you their trade, like veterinarians and a blacksmith. This event is sure to have something for the whole family and the Sosaths and team look forward to seeing you.