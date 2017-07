"Ostwind – Aris Ankunft" - 5. Teil der erfolgreich verfilmten Pferdegeschichte nun als Buch erhältlich!

Anzeige

"Ostwind – Aris Ankunft"

Der 5. Teil der erfolgreich verfilmten Pferdegeschichte

ist nun als Buch erhältlich!

Hallo Pferdeferunde,

im neuen Roman „Ostwind – Aris Ankunft“ geht es weiter mit Deutschlands berühmtem Filmpferd:

Mika will ihren Freund Milan in Amerika besuchen. Die Reise ist gebucht, die Vorfreude groß. Doch eines Nachts brennt es in Ostwinds Unterstand! Zwar kann der schwarze Hengst den Flammen in letzter Sekunde entkommen, doch ist er seit dem Vorfall nicht mehr derselbe. Der sonst so selbstbewusste Rappe ist nervös und ängstlich, verweigert zunehmend das Futter. Obwohl Mika alles tut, um ihrem Pferd zu helfen, scheint ihre Sorge Ostwinds Zustand eher zu verschlimmern.



Dann erzählt Herr Kaan Mika die alte Legende zu Ende: Neben dem Schläfer kannten die Mongolen noch ein zweites Pferdewesen, den Krieger, der den Pferden Mut und Kraft gibt…

Der fünfte Ostwind-Roman „Aris Ankunft“ von Lea Schmidbauer erscheint am 23. Oktober 2017 bei Alias Entertainment, wenige Wochen vor dem Erscheinen der DVD zum dritten Ostwindfilm, der am 27. Juli in den Kinos anläuft.

