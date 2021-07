OSTWIND – DER GROSSE ORKAN begeistert das Publikum bei der Weltpremiere in München

Foto Premiere © 2021 Constantin Film Verleih GmbH

München, 26. Juli 2021 – Am Sonntag feierte der sehnlichst von allen Fans erwartete fünfte und letzte Teil der beliebten Pferdefilmreihe, OSTWIND – DER GROSSE ORKAN, Premiere im Mathäser Filmpalast in München.



Zum großen Finale der erfolgreichsten Pferdefilmreihe gab es ein herzliches Wiedersehen mit der „Ostwind-Familie“ auf dem Roten Teppich. Die anwesenden Darsteller Luna Paiano, Hanna Binke, Matteo Miska, Marvin Linke, Nils Brunkhorst, André Eisermann, die Produzenten Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton und Koproduzent Bernd Schiller sowie die Regisseurin und Drehbuchautorin Lea Schmidbauer standen für Fotos und Interviews zur Verfügung und genossen den Film mit dem Premierenpublikum auf der großen Leinwand. Unter den geladenen Gästen war auch Sängerin Loi, die den Titelsong zum Film „I Follow“ singt. Am kommenden Donnerstag, 29.7.2021 startet OSTWIND – DER GROSSE ORKAN im Verleih von Constantin Film dann endlich auch bundesweit in den deutschen Kinos.

Niemand kennt Ostwind, Mika und Ari besser als Drehbuch- und Romanautorin Lea Schmidbauer. Daher haben die Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton entschieden, ihr bei OSTWIND – DER GROSSE ORKAN, dem letzten großen Kinoabenteuer der erfolgreichen Pferdereihe, auch die Regie anzuvertrauen. Luna Paiano, Hanna Binke, Amber Bongard, Marvin Linke, Tilo Prückner und Cornelia Froboess standen wieder vor der Kamera. Zu den neuen Cast-Mitgliedern zählen u.a. Newcomer Matteo Miska als Zirkusjunge Carlo, Nils Brunkhorst als dessen Vater Nicolai sowie Gedeon Burkhard als Zirkusdirektor Yiri. SamFilm realisiert OSTWIND – DER GROSSE ORKAN in Koproduktion mit Constantin Film und wurde gefördert von FFF Bayern, HessenFilm und Medien, FFA, und DFFF.

Kinostart: 29. Juli 2021 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Luna Paiano, Hanna Binke, Matteo Miska, Amber Bongard, Marvin Linke, Tilo Prückner, Cornelia Froboess, Gedeon Burkhard, Nils Brunkhorst, Henriette Morawe u.v.a.

Regie & Drehbuch: Lea Schmidbauer

Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton (SamFilm)

Koproduzenten: Martin Moszkowicz (Constantin Film), Bernd Schiller (SamFilm)

