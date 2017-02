„Our Horses – Our Stars“ präsentiert Equinale® Filmvorführungen in der Spanischen Hofreitschule

Anzeige / Pressemitteilung

Die Spanische Hofreitschule zu Wien öffnet für das internationale Pferdefilmfestival Equinale® ihre Tore

Unter dem Motto

„Our Horses – Our Stars“

präsentiert die Equinale® ihre Filmvorführungen

und weitere Highlights in den Hallen der Spanischen Hofreitschule

Neuhof, 02. Februar 2017 – Das Pferdefilmfestival Equinale® geht in diesem Jahr in die zweite Runde und macht seiner internationalen Ausrichtung alle Ehre: Vom 30. Juni bis 02. Juli 2017 sind Pferde-, Film- und Kunstliebhaber zur Equinale® nach Österreich in die weltweit berühmte Spanische Hofreitschule zu Wien eingeladen. Neben den Vorführungen der nominierten Pferdefilme, finden auch Hobbyfilm- und Fotografiewettbewerbe, gesponsert von HKM Sports Equipment, sowie der Horse Art Contest und viele weitere Highlights im Rahmen der diesjährigen Equinale® statt.

Drei Tage werden in der Spanischen Hofreitschule Pferde auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein. Die ersten Pferdefilme für die folgenden Kategorien sind bereits eingereicht:

Unterhaltungsfilme (wie z. B. Wendy – Der Film uvm.)

Dokumentationen

Werbespots

Musikvideos

Lehrfilme

Hobbyfilme

Kurzfilme

In diesem Jahr wird es erstmalig auch einen Film- und Fotocontest für Amateure sowie einen Horse Art Contest geben. Die Künstler der drei nominierten Kunstwerke des Horse Art Contest dürfen ihre Exponate in der Spanischen Hofreitschule in Wien ausstellen und verkaufen. Am 01. Juli 2017 findet die feierliche Preisverleihung mit Überreichung der Equinale® Awards in der Winterreitschule (Reithalle) der Spanischen Hofreitschule statt.

„Unser Konzept ist es, viele Menschen für Pferde, Pferdekunst und Pferdefilme zu begeistern. Es soll eine Brücke zwischen den verschiedenen Sparten und Pferdefreunden geschlagen werden. Darum übernehmen wir das Konzept der Rockfestivals, verschiedene interessante Bands und Events auf einem Standort – im Falle der Equinale eben Filme, Vorträge, Kunst und Kunstaktionen rund ums Pferd – zu einem attraktiven Preis zu zeigen. Bei der Equinale® erwartet die Zuschauer einfach ein vielfältiges „pferdisches“ Angebot.“, fasst Nile Harlis Pils, Equinale®-Organisatorin, zusammen.

Den Zuschauern werden neben den Filmvorführungen weitere Programmpunkte geboten:

Meet & Greet mit Stars aus Film- und Pferdewelt (Francois Goeske, Kathleen Keller, n.n.)

HKM Reitermodenschau

Produktpräsentation Megasus Horserunners – der weltweit erste anklippbare Sportschuh für Pferde

Pferdefachvorträge

Pferdekunstausstellung

Bloggertreffen, Jana Höper – Emma & Tuffy, Native Horse, n.n.

Podiumsdiskussionen

Pferdeschattentheater mit der internationalen Puppenspielerin und Künstlerin Anna Fabuli (Anna- Maria Schlemmer aus Hamburg, Deutschland)

Vortrag Frauen im Reitsport – Die Geschichte des Reiten im Damensattel, Mag. Daniela Kabele (Historikerin aus Wien, Österreich)

Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule Wien, Dkfm. Elisabeth Gürtler: "Rund um das Jahr präsentiert die Spanische Hofreitschule all denen, die Pferde lieben und sich der Reiterei verbunden fühlen, in ihren mehr als 80 Vorführungen die klassische Reitkunst. Ende Juni allerdings verlassen unsere Lipizzaner ihre Stallungen in Wien und treten ihren wohlverdienten Urlaub am Heldenberg an. Ich freue mich, dass heuer erstmals die Equinale® bei uns zu Gast ist und nicht nur auf einer riesigen Filmleinwand außergewöhnliche und spektakuläre Pferdefilme zu sehen sein werden, sondern auch Kunstprojekte zum Thema Pferd. Damit bleibt die Spanische Hofreitschule wenn auch in ganz anderer Form erneut für alle Pferdefreunde ein Anziehungspunkt!"

Zur Einstimmung auf das große Pferdefilmfestival startet am 20. Mai 2017 auf dem Gelände des Schloss Neuhoff (Metropolregion Hamburg, Lütte Werder 9, 19417 Neuhof) die Equinale®-Warm Up-Party mit Kostümwettbewerb Pferd & Mensch unter dem Motto „Mein liebster Pferdefilm“, Pferdeshows, Kunsthandwerkmesse und natürlich Filmvorführungen sowie vielen weiteren Aktionen.

(Hobby-)Filme, (Hobby)Fotografien und Kunstwerke rund ums Pferd können noch bis zum 31. Mai 2017 eingereicht werden. Alle Informationen zur Anmeldung stehen auf www.equinale.com bereit.

Der Ticketverkauf erfolgt über www.wien-ticket.at.

Für Gewinnspiele, Verlosungen etc. werden den Redaktionen drei Equinale®-3-Tages-Tickets für jeweils zwei Personen zur Verfügung gestellt. Bei Interesse bitte E-Mail an info@equinale.com.

Profil der Equinale®

Die Equinale® ist das erste deutschsprachige Pferdefilmfestival. Die Premiere erfolgte 2016 in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schwesternveranstaltung ist das in den USA bereits etablierte EQUUS – Filmfestival. Bei der Equinale® werden Pferdefilme aus aller Welt und verschiedenster Kategorien sowie diverse Kunstwerke und Fotografien rund ums Pferd vorgestellt und von einer Jury bewertet. Weitere Informationen zur Equinale® sind auf www.equinale.com abrufbar.





