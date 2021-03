PARTNER PFERD 2022 - FEI World Cup – Reitsport-Weltcup-Finals in Leipzig - Nachfrage auf Tickets enorm!

­ PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2022 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ RESSEMITTEILUNG

6. - 10. April 2022

FEI World Cup – Reitsport-Weltcup-Finals in Leipzig

Nachfrage auf Tickets jetzt schon enorm ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Der Wunsch, wieder Veranstaltungen besuchen zu dürfen, ist allseits groß. Die Sehnsucht nach der PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, zeigt sich derzeit in unzähligen Nachfragen zu den Tickets für die Finals in den FEI World Cups aller Pferdesportdisziplinen dieser Hallenserie, die vom 6. bis 10 April 2022 auf der Leipziger Messe ausgetragen werden.



Bereits 2011 wurde ein Multi-Final in den Disziplinen Dressur, Springen, Gespannfahren und Voltigieren in Leipzig ausgetragen und das Event schrieb Reitsportgeschichte. Kein Wunder also, dass schon jetzt das Interesse an den Tickets für die PARTNER PFERD 2022 enorm ist.



Wer dabei sein will, muss sich allerdings noch etwas in Geduld üben, denn der Ticketverkauf ist für den 1. September 2021 geplant. Alle Infos dazu gibt es unter www.partner-pferd.de

(SySa/EquiWords) ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ PARTNER PFERD | 06. - 10. April 2022, Leipziger Messe:

Longines FEI Jumping World Cup™ FINAL

FEI Dressage World Cup™ FINAL

FEI Driving World Cup™ FINAL



Die PARTNER PFERD im Internet:

www.partner-pferd.de

www.facebook.com/partnerpferdleipzig

www.instagram.com/partnerpferdleipzig/ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ PARTNER PFERD 2022 mit World Cup Finals - Kann der Leipziger Dauersieger Christian Ahlmann (GER) seinen Triumpf beim WCF 2011 auch 2022 wiederholen?

Foto: Sportfotos-Lafrentz.de