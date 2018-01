PARTNER PFERD DSP Freispring-Cup - Verkäufliche Überflieger in Leipzigs Weltcuparena!

HIT Holz Preis

PARTNER PFERD DSP Freispring-Cup 2018

am 19. Januar 2018 in Leipzig

Leipzig. Verkäufliche Überflieger in Leipzigs Weltcuparena!

Zur sechsten Auflage des Partner Pferd DSP Freispring-Cups im Rahmen der Messe „PARTNER PFERD“ werden dreizehn talentierte vier- und fünfjährige Youngster in Leipzigs Messehalle zum ersten Mal die internationale Bühne betreten. Im Preis der Firma HIT Holzindustrie Torgau OHG am Freitagnachmittag wird das beste Nachwuchs-Springpferd des Zuchtgebiets des Deutschen Sportpferdes gesucht.

Mitbewerber auf den Titel DSP-Freispringchampion 2018 sind die Sieger der Qualifikationen in Moritzburg und Neustadt (Dosse) Charlie K v. Cassini II (MV: Quidam’s Quit) und die Cero-Continue-Tochter Cera, sowie der Gewinner des Süddeutschen Freispringchampionats in Ellwangen: Chapton von Chap II – Calido.

Neben hoch veranlagten Springtalenten erfolgreicher Väter wie Eldorado van de Zeshoek, I’m Special de Muze, Cellestial und Last Man Standing, wird ebenfalls ein Sohn des Cordess aus der Mutter von DSP Alice mit Spannung in Leipzig erwartet.

Wie in den vergangenen Jahren hofft das DSP-Vermarktungsteam auch dieses Mal auf reges Interesse der internationalen Springreiterelite die in Leipzig am Start ist und sich schon so manches Springtalent in Leipzig sicherte. Alle vorgestellten Youngster stehen zum Verkauf!

Weitere Informationen wie den Zeitplan und das Lot der teilnehmenden verkäuflichen Springpferde finden Sie unter www.pzvst.de. Kontakt: Roland Metz +49 171/4364651

Foto

Titelbild: „Catch Me P“ - HIT Holz Preis - 5. PARTNER PFERD DSP Freispring-Cup 2017 in Leipzig

Vater: Cador - Muttervater: Quattro B

Züchter: Pfitzmann GbR, Löwenberger Land

Aussteller: Pfitzmann GbR, Löwenberger Land

Fotograf: Kirstin Weigel, Erfurt

Termin:

Freitag, 19. Januar 2018 16.15 Uhr (Hauptarena)

Ort:

Messe Leipzig – PARTNER PFERD, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Eintrittspreise

Tageskarte - Tageskasse* 16 €/ ermäßigt 11 €

(weitere Info’s unter http://www.partner-pferd.de/de/besucher/tickets/tickets-preise/ )