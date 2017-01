PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2017









PRESSEMITTEILUNG

PARTNER PFERD

19. - 22. Januar 2017

20. PARTNER PFERD mit jugendlichem Auftakt –

Joan Wecke gewinnt Eggersmann Junior Cup



„Ich glaube, ich bin einfach abgebrüht“, war der trockene Kommentar der erst 14-jährigen Joan Wecke (Möser) nach ihrem Sieg im Eggersmann Junior Cup. Ihre vierbeinige Sportpartnerin ist Corina. Und Corina hat zudem noch einen engen Verwandten in der Leipziger Messehalle wiedergetroffen, denn ihr Vater Colorit ist das Top-Pferd, mit dem der Weltranglistenzweite und Leipzig-Seriensieger Christian Ahlmann zur PARTNER PFERD angereist ist. Und dann muss es ja klappen mit dem Siegen! Joan Wecke hat es dann auch einfach so gemacht wie die Großen. Im Stechen um den Sieg schlug sie Laura Schoechert (Hoburg), die seit Jahren im Finale des Eggersmann Junior Cup vorne mitmischt und inzwischen ein echter PARTNER PFERD-Dauergast geworden ist. Im Sattel von Dewinia verwies sie wiederum Lukas Burmeister (Prignitz) mit Carlo auf Platz drei.



Die PARTNER PFERD bietet seit jeher eine glanzvolle Bühne, nicht nur für den Weltklassereitsport, sondern auch für den springsportlichen Nachwuchs. Der Eggersmann Junior Cup lädt die besten Junioren und Junge Reiter der ostdeutschen Reitsportverbände ein, sich auf dem wichtigsten Hallenreitturnier in Deutschland zu präsentieren. Was für eine Kulisse für Jungspunde im Sattel, wenn sie ihr Finale bei einem Turnier mit Weltcup-Status ausreiten dürfen – genau da, wo ihre Idole wie Christian Ahlmann schon fulminante Siege feierten. Auf sieben Qualifikationsturnieren zwischen Juni und Oktober 2016 konnten die Springstars von morgen ihr Ticket für die PARTNER PFERD 2017 lösen.



Der Eggersmann Junior Cup wurde von den Futtermittelexperten der Firma Eggersmann ins Leben gerufen, die Förderung des reitenden Nachwuchses ist der Familie Eggersmann eine Herzensangelegenheit. Eggersmann ist seit über 40 Jahren spezialisiert ist auf Pferdefutter für jeden Bedarf. Höchste Produktqualität, aufmerksamer Service und das Vertrauen der Kunden hat Eggersmann zu einem der erfolgreichsten Pferdefutter Experten gemacht.



Ergebnisse 20. PARTNER PFERD 19. - 22. Januar 2017





Donnerstag, 19. Januar 2017



Prüfung Nr. 30 Eggersmann Junior Cup

Einlaufspringen – Stilspringprüfung, national (CSN)



1. Christoph Maack (GER), Codex K, Wertnote 8,6



2. Joan Wecke (GER), Corina, Wertnote 8,5



3. Juliana Jakubiec (GER), Bellacor, Wertnote 8,4



4. Marvin Jüngel (GER), Daydream, Wertnote 8,3



5. Svenja Katharina Arndt (GER), Lenzmond, Wertnote 8,2



6. Isabelle Grandke (GER), Luna, Wertnote 8,1





Prüfung Nr. 28 W-Seineke PARTNER PFERD CUP

Einlaufspringen – Springprüfung, national (CSN)



1. Dirk Holländer (GER), Landsdown, 0/55,59 sec.



2. Sophia Haschlar (GER), Ernie, 0/55,70 sec.



3. Matthias Lucas (GER), Jamaica Sun, 0/58,02 sec.



4. Jan Greiffert (GER), Emmely, 0/59,25 sec.



5. Henry Stude (GER), Frau Stude, 0/59,66 sec.



6. Michael Schiecke (GER), Cindoro, 0/61,42 sec.





Prüfung Nr. 13 SPOOKS-Amateur Trophy

Springprüfungen Small / Medium / Large, international (CSIAm A+B)



1. Christina Klein (GER), Championesse Levista, 0/49,69 sec.



2. Marvin Jüngel (GER), Mas que nada, 0/52,32 sec.



3. Jennifer Kleofas (GER), El Marguerite, 0/53,86 sec



4. Lesley Wulff (GER), Winnjess Opal Moon, 0/54,21 sec.



5. Andre Holste (GER), AFP´s Quick Vainqueur, 0/57,94 sec



6. Sandy Noack (GER), Sun Dokan, 0/58,38 sec.





Prüfung Nr. 16 SPOOKS-Amateur Trophy

Springprüfungen Small / Medium / Large, international (CSIAm A+B)



1. René Köhler (GER), Quinto B, 0/48,92 sec.



2. Saskia Ohrmund (GER), Tabita, 0/51,34 sec.



3. Brigitte Prömer (AUT), Chanel 418, 0/54,64 sec.



4. Wilhelm Haberl (GER), Lesotho, 0/54,72 sec.



5. Julia Rehme (GER), Pikeur Caressini, 0/54,92 sec.



6. Georgina Atock (IRL), Quantana 7, 0/56,86 sec.





Prüfung Nr. 19 SPOOKS-Amateur Trophy

Springprüfungen Small / Medium / Large, international (CSIAm A+B)





1. Friederike Eggersmann (GER), Lauricio, 0/50,37 sec.



2. Stefan Unterlandstättner (GER), Conwell L, 0/54,28 sec.



3. Lesley Wulff (GER), Levisto´s Loverboy, 0/54,45 sec.



4. Thomas Sagel (GER), Lemon Park, 0/58,32 sec.



5. Hans Helmut Bauer (GER), Carlon, 0/58,63 sec.



6. Gerrit Flücken (GER), Chazetto, 0/59,00 sec.





Prüfung Nr. 31 Eggersmann Junior Cup

Finale 2016/2017 – Springprüfung mit Stechen, national (CSN)



1. Joan Wecke (GER), Corina, 0/33,45 sec.



2. Laura Schoechert (GER), Dewinia, 0/35,11 sec.



3. Lukas Burmeister (GER), Carlo, 0/35,67 sec.



4. Hedy Trümper (GER), Delaynie, 0/36,64 sec.



5. Hannah Köber (GER), Calvados, 0/35,55 sec.



6. Anna Jurisch (GER), Questo Vincitore, 0/39,97 sec.







PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017



Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ Jumping

FEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ Vaulting

Ausstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-Gala



Traditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.



Die PARTNER PFERD im Internet:



