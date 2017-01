PARTNER PFERD - Schnell, schneller, Schwizer – Schweizer Sieg in Weltcup-Auftaktprüfung

PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2017











PRESSEMITTEILUNG

PARTNER PFERD

19. - 22. Januar 2017

Leipziger Messegelände





Schnell, schneller, Schwizer –

Schweizer Sieg in Weltcup-Auftaktprüfung









Es ging um den Startplatz in der Wertungsprüfung zum Longines FEI World Cup der Springreiter. Und um 50.000 Euro. Und um einen Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake im Wert von 34.000 Euro aus dem Hause Stern Auto Center Leipzig.



Da lässt sich die Weltelite der Springreiter nicht lange bitten und gibt Gas! Der allerschnellste war Pius Schwizer mit Leonard de la Ferme CH. „Der Wallach ist über 1,80 Meter groß, aber unheimlich wendig. Er dreht nach dem Sprung schon von allein, manchmal fast schneller als mir lieb ist, aber heute war es genau so geplant“, strahlte der 54-jährige Eidgenosse. Er hatte immerhin Ludger Beerbaum ziemlich deutlich den Sieg abgenommen. Beerbaum hatte mit seinem inzwischen 18-jährigen Chaman seine ganze Routine ausgespielt und lange in der Prüfung geführt, bevor Schwizer ihm dann doch noch über zwei Sekunden abnahm. Platz drei ging an den Briten Scott Brash mit Hello Annie.



Diese drei Herren waren allerdings schon für den Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig am Sonntag vorqualifiziert, dann wenn die Punkte für den Longines FEI World Cup vergeben werden. Mit ihren Platzierungen heute Nachmittag konnten sich nachfolgende Reiter ihren Startplatz für Sonntag sichern: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen), Denis Lynch (IRL), Mario Stevens (Molbergen), Maurice Tebbel (Emsbüren), Niklas Krieg (Villingen), Christian Kukuk (Riesenbeck), Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) und Andreas Knippling (Hennef).



Interessiert verfolgt wurde noch vor dem Weltcup-Springen der einzigartige HIT-Holz Preis, der PARTNER PFERD Freispring-Cup des Deutschen Sportpferdes. Leipzig ist das einzige Turnier auf diesem Niveau, das eine derartige Prüfung für die gerade fünfjährigen Pferde bietet. Diese Prüfung lockt alljährlich Fachpublikum, aber eben auch Spitzenspringreiter an, denn hier präsentieren sich echte Zukunftshoffnungen. Den PARTNER PFERD Freispring-Cup des Deutschen Sportpferdes 2017 hat Catch Me P gewonnen. Der Hengst stammt ab von Cador aus einer Mutter von Quattro B, wurde von Tobias Pfitzmann aus dem Löwenberger Land gezogen, der den schicken Dunkelbraunen auch ausgestellt hat.





Infos über die Jubiläumsveranstaltung

Infos über





AUDIO-File: Interview mit dem Sieger PIUS SCHWIZER (CH)



https://soundcloud.com/user-715982783/partner-pferd-2017-17-01-20-interview-pius-schwizer-gewinnt-qualifikation-zur-fei-weltcup-prufung



AUDIO-File: Interview mit Ludger Beerbaum, Zweiter der Qualifikation zur FEI Weltcup-Prüfung der Springreiter



https://soundcloud.com/user-715982783/partner-pferd-2017-17-01-20-kurzinterview-ludger-beerbaum







Ergebnisse 20. PARTNER PFERD 19. - 22. Januar 2017





Freitag, 20. Januar 2017



Prüfung Nr. 6 Longines FEI World Cup TM Jumping

Qualifikation zur FEI Weltcup-Prüfung der Springreiter

Springprüfung, international (CSI-W)





1. Pius Schwizer (SUI), Leonard de la Ferme CH, 0/61,92 sec.



2. Ludger Beerbaum (GER), Chaman, 0/64,11 sec.



3. Scott Brash (GBR), Hello Annie, 0/65,20 sec.



4. Hans-Dieter Dreher (GER), Cool and Easy, 0/66,96 sec.



5. Marcus Ehning (GER), Cordynox, 0/67,07 sec.



6. Denis Lynch (IRL), Echo de Laubry, 0/67,45 sec.







PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017



Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ Jumping

FEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ Vaulting

Ausstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-Gala



Traditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.



Die PARTNER PFERD im Internet:



_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Pius Schwizer (SUI) fliegt mit Leonard de la Ferme CH zum Sieg am Freitagabend.

Foto: Sportfotos-Lafrentz.de



Catch me P, Sieger im PARTNER PFERD Freispring-Cup des Deutschen Sportpferdes

Fotos: Sportfotos-Lafrentz.de









