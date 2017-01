Pavo passt die Vitamin- und Nährstoffgehalte in Futtermitteln an

Pressemitteilung Pavo passt die Vitamin- und Nährstoffgehalte in den Futtermitteln an Das gesamte Sortiment wieder auf die aktuelle Raufuttersituation abgestimmt Jährlich untersucht Pavo die Zusammensetzung von ungefähr 200 Raufutterproben (Heu und Heulage). Dabei wird nicht nur nach den „normalen" Gehalten wie Energie-, Eiweiß- und Zuckergehalt geschaut. Auch Nährstoff-Elemente wie Kalzium, Phosphor und Magnesium sowie Spurenelemente (Eisen, Kupfer, Zink, Mangan und Selen) werden untersucht. Auf Basis dieser Werte passt Pavo die Futtermittel entsprechend an. Denn Kraftfutter muss das ergänzen, was im Raufutter fehlt! In den vergangenen Monaten hat Pavo alle Daten erneut ausführlich analysiert und ab jetzt werden die Vitamin- und Nährstoffgehalte an die aktuellen Bedingungen angepasst. Dies sind die wichtigsten Anpassungen: Reduzierung des Eisengehaltes - aus den Analysen des Raufutters ging hervor, dass Pferde über das Raufutter mehr als genug Eisen zu sich nehmen. Zudem zeigten die Analysen, dass die Anzahl einiger wichtiger Spurenelemente im Raufutter rückläufig sind. Dies bedeutet wiederum, dass Pavo diese Spurenelemente in seinen Produkten erhöht, um auch weiterhin die Gesundheit der Pferde zu unterstützen. Insbesondere Kupfer, Zink und Selen wurden erhöht. In zahlreichen Produkten arbeitet Pavo mit organisch gebundenen Spurenelementen. Der Vorteil ist eine hohe Verfügbarkeit. In einigen Produkten arbeitet Pavo mit (teilweise) natürlichem Vitamin E. Dieses natürliche Vitamin E funktioniert noch stärker als Antioxidant als das herkömmliche Vitamin E, was sehr wichtig für Sportpferde ist! In der Übersicht der Inhaltsstoffe sind bei den entsprechenden Produkten die organisch gebundenen Spurenelemente und das (teilweise) natürliche Vitamin E markiert.