Penny Royal

- Bluegrass pur -

im Riemers in München Riem

bei der Galopprennbahn

- Countrymusic, Bluegrass and more -

Zum 1. mal Bluegrass in München Riem! Aber nicht zum letzten Mal - Penny Royal - die neue Bluegrass Formation um den Profi Musiker und Mandolinvirtuosen Rupert Paulik trat im Januar 2018 auf im Riemer's in München Riem direkt an der Galopprennbahn, und - besser geht es nicht - feines Essen in Country Atmosphäre bei bester live Musik mit guter Laune - so macht das Leben Spaß. Jedenfalls waren die Gäste sehr beeindruckt von den 4 Musikern, die alle sehr virtuos ihr konzertantes Liedgut zum besten gegeben haben. Gerade der mehrstimmige Gesang hat die Gäste immer wieder zum Applaus verführt. Da hätten sich sogar waschechte Amerikaner darüber gefreut. Ach so, in der Band ist ja mit Peter am Fivestringbanjo ein echter Amerikaner mit dabei. Am Ende gab es jedenfalls noch ein flotte Zugabe, aber die Zuhörer wollten das ja unbedingt so. Penny Royal wurde erst nach Hause entlassen, als die Musiker die Zusage gaben, wieder hier in Riem im Riemers aufzutreten. Den Termin geben wir von der Redaktion HUFGEFLÜSTER noch bekannt. Sehr gefreut hat uns nämlich auch, daß diesmal unsere Werbemaßnahmen in Zeitung und bei Facebook und Twitter so gut angekommen sind, daß dadurch doch viele Leute zusätzlich gekommen sind.

Hufflüsterer Bernhard

