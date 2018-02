Pferd Bodensee 2018 Friedrichshafen - Pferde stehen im Fokus

Im Browser ansehen PRESSEINFORMATION 16. Februar 2018 Das Pferd steht am Bodensee im Fokus Hallo Pferdefreunde, Die 12. Pferd Bodensee ist gestartet: 424 Aussteller sowie Kalt-, Warm- und Vollblüter sind bei der internationalen Fachmesse Pferd Bodensee, die noch bis Sonntag, 18. Februar 2018 auf dem Messegelände in Friedrichshafen stattfindet. Die Pferdebranche ist international stark vertreten. Aus insgesamt 13 Nationen kommen die Unternehmen, die ihre Produkte rund um die Themen Pferde-Sport, -Zucht und -Haltung vorstellen. Die Pferdemesse am Bodensee ist ein wichtiger Treffpunkt für Pferdeliebhaber und -freunde in der kaufkraftstarken Vierländer-Region Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein.



Alte Württemberger im Reitring der Halle A7 Connemara Pony Faszination Pferd Vorführung des Schweizer Nationalgestüts Avenches

