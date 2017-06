Pferd geht nicht in Anhänger? Dann braucht es ein gutes Verladetraining!

Ein Verladetraining

beim Cahokia Reitverein e.V.

in Berlin

Der Sonntag war kühl und naß. Und als ich ankam hatten alle Pferde, bis auf Ladokh, ihr Training schon mühelos absolviert. Dieser hübsche Wallach aber hatte es sich in den Kopf gesetzt, auf keinen Fall in den Hänger zu gehen. Und so wurde es ein lang andauerndes Geduldsspiel, das jedoch nach ziemlich genau einer Stunde von den Cahokia-Leuten gewonnen wurde. Wie, seht selbst!

Wer Lust auf diese feinen Reitersleute bekommen hat, kann sich melden bei:

Telefon: Ute Oley: +49 (0)163 2150527

Reitlehrerin - verantwortlich für alle Reittermine und Fragen zur Reitausbildung.

Reiner Oley: +49 (0)171 7585680

Vorsitzender - verantwortlich für Management und Marketing.

e-Mail: info@cahokia-reitverein.de

Andere Profile im Netz:

http://www.facebook.com/Cahokia.Reitschule

http://www.xing.com/companies/cahokiareitschulereineroley

http://blog.oley-iiv.de/?cat=6

Text und Bilder: Hufflüsterin Jutta