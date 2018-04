Pferd Inter. München Riem - Working Equitation - Mirjam Wittmann auf WM-Kurs

Mirjam Wittmann auf WM-Kurs



Wenn Mirjam Wittmann an ihre reiterlichen Anfänge zurückdenkt, muss sie heute noch schmunzeln. „Ich bin schon als kleiner Zwerg auf der Tribüne des Reitvereins Würmtal in Gräfelfing gesessen und wollte allen erzählen, wie sie reiten sollen“, erinnert sich die 41-Jährige noch genau. Schließlich war die Mama eine erfolgreiche Dressurreiterin und da wollte das Töchterchen nicht zurückstehen: Die Kleine wurde immer wieder in den Sattel gesetzt, begann im Alter von vier Jahren mit dem Voltigieren und als die Familie drei Jahre später nach Frauenholz bei Rosenheim zog, gab es das erste eigene Pony. Kaibal war ein klein geratener vierjähriger Vollblutaraber, der Mirjam Wittmann – roh wie er war – beibrachte, wie man am besten in jeder Lebenslage im Sattel bleibt.



Schon mit neun Jahren gelang ihr dies immer besser und so begann sie, „der Mama die Pferde wegzunehmen“. Allen voran Luzifer, den bayerischen Dunkelfuchswallach mit TrakehnerHintergrund, der fertig ausgebildet bis zur Klasse S war. „Er war für mich ein tolles Lehrpferd und so habe ich schon mit zwölf Jahren meine ersten M-Platzierungen geholt“, sagt Mirjam Wittmann stolz. Die Aufnahme in den Oberbayerischen Kader und ein Jahr später in den Bayernkader folgte prompt. Mit 14 Jahren landete die junge Frau einen weiteren großen Coup: Auf Luzifer heimste sie die erste Schleife in einer Dressurprüfung der schweren Klasse ein. Und weil‘s so schön war, machte Mirjam ihr Hobby zum Beruf. Sie absolvierte nach Beendigung der Schulzeit - wie konnte es anders sein - eine Lehre zur Pferdewirtin. Als sie diese 2001 mit Erfolg beendet hatte, heuerte sie als Bereiterin auf dem Andalusierhof der Familie Berger bei Rosenheim an. Dort gab es iberische Pferde, für welche die frisch gebackene Pferdewirtin schnell ihre Liebe entdeckte. 2003 erstand sie Junco, einen imposanten Lusitanohengst, mit dem sie Platzierungen bis zur M**-Dressur einheimste.



Die Prüfung zur Pferdewirtschaftsmeisterin folgte bald und 2008 pachtete Mirjam Wittmann eine kleine Reitanlage in Aschau. Als diese Anlage 2012 abgerissen wurde, verschlug es die geborene Gräfelfingerin zu Familie Mayer auf deren Betrieb in Ostermünchen im Norden von Rosenheim. Bis heute ist Mirjam Wittmann dort selbstständig tätig, fährt in zig umliegende Reitbetriebe, um dort Unterricht zu geben und übernimmt Berittpferde. Auch mit den Erfolgen im Dressurviereck hätte es einfach so weitergehen können, doch 2013 kam es zu einer entscheidenden Wende: Bei Pferd International München sah die junge Frau zum ersten Mal die Reiter der Working Equitation. Mit dieser Entdeckung machte ihre Karriere im Sattel eine Wende um 180 Grad: „Ich war begeistert und habe mich am Stand der Buchautorin Angelika Graf informiert“, schildert die 41-jährige ihre Anfänge im Lager der „Worker“. Prompt lud sie Angelika Graf zu einem Lehrgang ein und schon ging‘s los. 2014 starteten Mirjam Wittmann und Junco, mittlerweile stolze 21 Jahre alt, zum ersten Mal auf einem WETurnier. Hier belegten sie gleich den zweiten Platz in der Klasse M und wagten sich kurz darauf im Rahmen der Deutschen Meisterschaft in die Master Class, die höchste Anforderung im Working Lager. Rang fünf machte Lust auf mehr und so ging die junge Dame im Jahr 2015 sowohl mit Junco als auch mit Neuerwerb Kiro, ihrem Pura Raza Espanola an den Start. Bald folgte die Aufnahme in den Bundeskader und weitere Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: ein Jahr später holte Mirjam Wittmann sowohl den Deutschen Meistertitel als auch Mannschaftssilber bei der Europameisterschaft in MünchenRiem. Danach war sie endgültig von ihrer Entscheidung überzeugt. Und wenn vom 10. bis 13. Mai bei Pferd International München die Weltmeisterschaft der Working Equitation Premiere feiert, wird die 41-Jährige wieder dabei sein. Dafür hat sie seit vielen Monaten trainiert, sowohl mit Bundestrainer Nuno Avelar als auch mit Dressurausbilder Jochen Leicht, auf dessen Anlage bei Ebersberg Kiro derzeit untergebracht ist.

Martina Brod, Martina Scheibenpflug & Annika Sasse

____________________________

HIPPO Pferdeveranstaltungs GmbH

Landshamer Str. 11

81929 München