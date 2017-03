Pferd International 2017 München Riem - Ponypower und Polosport







Ponypower und Polosport

Längst laufen die Vorbereitungen für Pferd International München, Süddeutschlands größtes Pferdefestival, das heuer vom 25. bis 28. Mai stattfindet. Das Team rund um die veranstaltende Hippo GmbH arbeitet Tag für Tag auf Hochtouren, um die Veranstaltung wieder zu einem Megaevent für alle Pferdefreunde werden zu lassen. Das Event steht erneut auf den bewährten Säulen, um die sich vier Tage lang alles dreht: Internationaler Spitzensport in Dressur und Springen, rasantes Fahren, artistisches Voltigieren, Working Equitation, abwechslungsreiches Schauprogramm, buntes Kinderland und Deutschlands größte Outdoor-Messe – mit einer Vielfalt, die man nirgendwo sonst vorfindet – präsentiert sich dieses Event auf einzigartige Weise. Doch die Macher der Pferd International München ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus und so ist es ihnen auch heuer gelungen, mit tollen Neuerungen aufzuwarten. Neben den Weltstars aus Dressur und Springen haben sich diesmal Profireiter des Polosports angesagt, die in Riem ein internationales Turnier der beliebten Disziplin austragen werden. Im Rahmen der Polo Gold Tour gastiert der München Gold Cup 2017 erstmalig in der Landeshauptstadt. Zum ersten Mal international wird es bei der Höveler Mounted Games Challenge, für die sich bereits acht Teams aus der ganzen Welt angekündigt haben. So werden sich neben den Lokalmatadoren aus dem Freistaat auch Mannschaften aus Frankreich, der Schweiz, Österreich und Norddeutschland im großen Stadion messen. Mounted Games sind Staffelrennen, bei denen mehrere Teams, bestehend aus vier bis fünf Reitern und einem Trainer, direkt gegeneinander antreten. Zwischen der Start- und Wechsellinie sind von den Reitern verschiedene Spiele zu bewältigen.

Langjährige Dressurfans werden auch heuer bei Pferd International München nicht enttäuscht. So lockt das Dressurfestival der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe erneut die Weltstars mit ihren vierbeinigen Partnern in der schwersten Klasse ins Viereck. Der hohe Standard im CDI 5* Bereich und beste Rahmenbedingungen sind für TopAthleten weltweit eine Attraktion, der sie nicht widerstehen können. Ehemalige und hiesige Olympioniken gehen in der imposanten NÜRNBERGER Dressur-Arena ebenso an den Start, wie berühmte Reiter, die man von Welt- und Europameisterschaften kennt. Den rund 70.000 Besuchern bieten über 200 Aussteller aus dem gesamten europäischen Raum alles für den Reit- und Fahrsport. Das beliebte Kinderland lädt dazu ein, großen Spaß zu haben:

Ponyreiten und -streicheln, Hüpfburgen und weitere Attraktionen lassen Kinderherzen höher schlagen. Ein buntes Unterhaltungsprogramm, rasante Shows im Olympia-Reitstadion und das Shoppingvergnügen im Messebereich auf über 7000 Quadratmetern Freifläche und 1400 Quadratmetern Halle machen die Pferd International München zu einem Erlebnis für Groß und Klein.



