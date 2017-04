Pferd International 2017 München Riem - Premiere für die Kids

Fotografin: Tina Keller

Premiere

Die Kids bei Pferd International München

Auch die Kleinsten dürfen bei Pferd International München reiten: Mit der Kids Tour des FRB e.V. (Förderkreis für nationalen und internationalen Reitsport in Bayern) hat in diesem Jahr eine neue Serie für Nachwuchsreiter begonnen.

Kinder und Jugendliche, die an diesem Pilotprojekt teilnehmen, können in jeweils drei Qualifikations-Prüfungen in Reiterwettbewerben bei Turnieren in Oberbayern an den Start gehen. Die besten zehn Reiter einer Qualifikation, die nach Wertnoten gelistet werden, rücken im Mai ins Finale ein, das im Rahmen der Pferd International München stattfindet. Dort werden also die besten 30 Kinder und Jugendlichen aus den drei Qualifikationsprüfungen am Sonntagvormittag in der Neuen Halle an den Start gehen.

Auf den Hufspuren der Pferde

Traditionen werden auf der Pferd International München groß geschrieben und erst recht, wenn es um die Jugend geht. So hat sich auch der Tag der Schulklassen seit vielen Jahren etabliert. Kinder und Jugendliche für den Reitsport zu begeistern und ihnen die Welt der Pferde näher zu bringen – das ist ein erklärtes Ziel der Veranstalter.

Der „Tag der Jugend & Familien präsentiert vom Münchner Wochenanzeiger“ ist immer ein großer Erfolg. Auch heuer widmen die Veranstalter von Pferd International München den Freitag wieder Mädchen und Buben aus der Region.

Schulen aus dem näheren und weiteren Umkreis Münchens werden eingeladen und den Schülern ein eigens konzipiertes Schauprogramm rund ums Pferd geboten. Am Freitag, den 26. Mai werden sie wieder mit ihren Lehrern Gäste auf der Olympia-Reitanlage München-Riem sein. Als besonderen Anreiz gibt es für die Schulklassen wieder etwas zu gewinnen.

Ein Wettbewerb, bei dem die Schüler ein Plakat für Pferd International München malen oder zeichnen dürfen, bietet die Möglichkeit ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. Als erster Preis winkt für die gesamte Klasse ein Ausflug zum Bayerischen Haupt- und Landgestüt nach Schwaiganger, um dort hinter die Kulissen blicken zu können und Hengste, Stuten und Fohlen aus den drei etablierten Pferderassen Warmblut, Haflinger und Kaltblut live zu erleben.

Im Mittelpunkt des Schülertages steht die Vorstellung von Pferden aus verschiedenen Rassen, Naturkunde live sozusagen. Federführend sind hier die Zuchtleiter und Zuchtberater des Landesamtes für Landwirtschaft und der einschlägigen Pferdezuchtverbände. Auf jeden Fall wird kräftig was los sein auf der Anlage, wenn wieder rund 1500 Kinder und Jugendliche auf den Hufspuren der Pferde über die Olympia-Reitanlage wandern.

Nicht ohne meine Kinder

Pferd International München ist ohne seine kleinsten Besucher kaum vorstellbar. Auch dieses Jahr sind die Jüngsten unter den Pferdefans wieder herzlich willkommen auf der 30 Hektar großen Anlage.

Schließlich hat das Kinderland bei Pferd International München jahrzehntelange Tradition und so stellt die Hippo GmbH auch heuer ein buntes Programm für die kleinen Besucher zusammen.

Das Kinderland im Herzen des Geländes bietet für Kinder aller Altersklassen Ponyreiten, Hüpfburgen und tolle weiteren Schmankerl. Es bedeutet Spiel und Spaß für Groß und Klein. Die Einrichtung ist bei den Kindern heiß begehrt. So können sie sich auch dieses Jahr von einer Eisenbahn und einem Kasperltheater faszinieren lassen. Die Eltern freuen sich darüber, dass es einen Ort zum Austoben und für die Bespaßung der Kinder gibt.

Natürlich gehören zum Kinderland auch Ponys, die nicht nur ausgiebig gestreichelt werden dürfen, sondern auf denen man sich auch als Reiter dem elterlichen Fotoapparat stellen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Brod,, Martina Scheibenpflug & Annika Sasse

HIPPO Pferdeveranstaltungs GmbH

Landshamer Str. 11

81929 München