Pferd International 2017 München Riem - Working Equitation - Generalprobe vor großer Kulisse

Pferd International 2017 München Riem

Generalprobe vor großer Kulisse

Die Working Equitation

nutzt die diesjährige Pferd International München

als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft 2018

Mit einem internationalen Turnier der Klassen M und S sind die „Worker“, wie die Reiter der international aufstrebenden Trend-Reitsportdisziplin Working Equitation sich nennen, auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Pferd International München an allen vier Veranstaltungstagen zu Gast. Mit den insgesamt vier Teilprüfungen Dressur, Dressurtrail, Speedtrail und Rinderarbeit wird die Working Equitation, federführend durch den Turnierveranstalter WED e.V., auch in diesem Jahr wieder mit Spannung, Präzision, Rasanz und vor allem Freude am und mit dem Partner Pferd das anspruchsvolle sportliche Portfolio dieses Reitsportevents komplettieren.

Dass München-Riem und insbesondere die Pferd International München für die Working Equitation beste Bedingungen bereithält, ist bereits eindrucksvoll im vergangenen Jahr deutlich geworden. Der fulminante Erfolg der Europameisterschaften 2016 mit über 13.000 Besuchern allein am Prüfungsplatz der Working Equitation spricht für sich. Verbunden mit den großartigen Championats- Erfolgen des Deutschen Teams, im Einzelnen: Europameistertitel Rinderarbeit, 3. Platz Einzel Europameisterschaft, 2. Platz Team Europameisterschaft, steht das in Ausdehnung und Möglichkeiten einmalige Olympiareitanlagengelände erneut als Austragungsort bis zur höchsten Klasse - der Masterclass- im Mittelpunkt. Erwartet wird ein hochkarätiges, international besetztes Starterfeld aus 40 Reitern und Pferden. Darunter haben neben der starken deutschen Konkurrenz auch Teilnehmer aus der Schweiz, Österreich und Holland bereits ihre Teilnahme angekündigt.

Aufgrund der breiten internationalen Zustimmung und Begeisterung von Workern und Verbänden für den Standort München Riem und das Traditionsturnier Pferd International München, wird auch die Weltmeisterschaft 2018 im Rahmen der größten Messe- und Sport-Freiluftveranstaltung im Süddeutschen Raum stattfinden.

Let`s ride working!

