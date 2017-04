Pferd International München Riem - Schmuckstücke 2017 - 24 Offerten auf Reitpferdeauktion

Pferd International 2017 München Riem

Olympia Reitanlage

Schmuckstücke 2017: 24 Offerten auf der Reitpferdeauktion in München

Roland Metz, Geschäftsführer der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH, präsentiert die 4. Auflage der Reitpferdeauktion „Schmuckstücke“ am 27. Mai 2017 integriert in Pferd International München. Die Schmuckschatulle umfasst dieses Jahr 24 auserwählte qualitätsvolle Reitpferde. Die Kollektion bezieht am 17. Mai 2017 auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem ihre Boxen und kann bis einschließlich dem Auktionstag, Samstag 27. Mai 2017, einem Test unter dem Sattel unterzogen werden. Zur Sondervorstellung der kompletten Kollektion, die vom Internet-TV-Sender Clipmyhorse.de übertragen wird, wird am Samstag, dem 20. Mai um 18 Uhr in die ehrwürdige Olympia-Reithalle eingeladen.

Und die Schmuckstücke 2017 sind nicht nur tolle Typen, sondern größtenteils bereits im Sport erfolgreich: Vierjährig mit Platzierungen und Siegen in Reitpferdeprüfungen warten der amtierende sächsisch-thüringische Reitpferdechampion „Davidoff“ (FN: Danny Decur) von Decurio, der Lord Leopold-Sohn „Lee Stafford“, die Tochter des Rock Forever „Reem Acra“, sowie die fünfjährige Stute „Mancera“ von Millennium, auf. Bewegungsstark beweist sich die vierjährige, springbetont gezogene, „Alice Roi“ von Acorus: Sie ist ebenso bereits in einer Reitpferdeprüfung platziert. Siegereich auf Dressurpferde A-Niveau ist der fünfjährige großformatige Bogner, ein Sohn des Dressurheroen Breitling W. Weitere hoch interessante mit hervorragenden Bewegungsmomenten ausgestattete vier- und fünfjährige Offerten stammen ab von Bordeaux, Desperando, Destano, Diamond Hit, Fürst Piccolo, Fürst Wettin, Lago D‘ Oro, Millennium, Quadrofino, Quaterback und Zonik.

Die Springkollektion umfasst überwiegend bereits erfahrene parcoursfertige Pferde: Eine fünfjährige Tochter des Colestus sowie einen fünfjährigen Sohn des Vigo D’Arsouilles gilt es noch zu entdecken. Ihre weiteren Boxennachbarn sammelten bereits Siege und Platzierungen im Parcours. Allen voran der für das Bundeschampionat 2016 qualifizierte jetzt sechsjährige „Cambio“ abstammend von Chiacos Son. Bereits siebenjährig ist „Lalique“. Die Levistano-Tochter ist siegreich in L-Springen und in M-Springen platziert. Ebenso siebenjährig und mit einer goldenen Schleife in M**-Springen ist der Zidane-Son „Zero Limits“. Und mit „Samaya“ von Sergeant Pepper steht eine weitere siebenjährige Stute in der Kollektion, die in Springpferdeprüfungen und Springen der Klasse M platziert ist. Ein Jahr jünger und in Springpferdeprüfungen der Klasse A und L erfolgreich ist „QueGuapa“, ein Sohn des Quintender.

