Pferd International München Riem - Wenn drei Zehnerzüge durchs Stadion donnern…

Wenn drei Zehnerzüge durchs Stadion donnern…

Pferdefans macht Euch bereit: Mit Pferd International München findet vom 10. bis 13. Mai zum 35. Mal Süddeutschlands größtes Pferdeevent statt. Über 60.000 Besucher erwartet die veranstaltende Hippo GmbH an den vier Tagen auf der Olympia-Reitanlage in MünchenRiem. Neben sportlichen Highlights in Dressur und Springen bietet auch das Schauprogramm wieder viele Höhepunkte, die besonders Familien und Kinder begeistern werden. So feiert der Initiator des Ravensburger Weihnachtscircus und der Show Equus in Kempten Premiere in Riem: Elmar Kretz aus dem Allgäu zeigt Freiheitsdressuren und zirzensische Lektionen mit Arabern, Lusitanos und einem Pony. Mit „Lacuerra“ werden die Besucher in eine neue Sportart eingeführt, weiter bietet das Team von Equimondi drei Mal täglich interessante Vorträge und Demonstrationen zu verschiedenen Pferdethemen im Stadion. Die Chrome Ranch präsentiert die Westernreit-Disziplinen der Cowboys mit ihren Quarter Horses. Am Freitag dürfen ein paar Kinder selbst in den bequemen Westernsattel steigen und eine Runde auf einem echten Quarter im Stadion drehen. Auf Rassevielfalt muss niemand verzichten, natürlich werden die Friesen vom DFZ, die Tinker vom Schrankenschneiderhof und eine Showgruppe mit Fjordpferden alle Herzen höher schlagen lassen. Das Programm ergänzen die Haflinger von Claus Luber und die Mounted Games Challenges, die mit Ihren Ponys wieder zu einem rasanten Turnier ins Stadion locken.



Eine besondere Premiere ist als krönender Abschluss geplant: Claus Luber, Georg Bacher und Andreas Maurus donnern mit ihren Zehnerzügen durchs Stadion und zeigen die erste Quadrille mit drei Zehnerzügen. Wer dann Lust auf noch mehr Reitsport hat, ist herzlich eingeladen sich die geschickten Chukker des Polo Gold Cups jeden Nachmittag anzusehen und mit den Teams bei Ihrem Polo Turnier mit zu fiebern. Finden Sie Ihr Ticket zu Pferd International München unter www.ticketmaster.de Mehr Informationen unter www.pferdinternational .de

Martina Scheibenpflug

210318